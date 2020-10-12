Нива Тернополь – Оболонь – 2:1. Видео голов и обзор матча

В матче 6-го тура Первой лиги Украины тернопольская «Нива» на своем поле обыграла киевскую «Оболонь» со счетом 2:1.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Нива Т.
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Нива Т.
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Оболонь.
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Источник — Sport.ua
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