ФОТО. Костюк и Завацкая прогулялись по Монте-Карло

Украинские теннисистки Марта Костюк и Катарина Завацкая вместе провели воскресенье в Монте-Карло.
Отметим, что в новой редакции мирового рейтинга Марта обошла Катарину и стала четвертой ракеткой Украины.
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Источник — Instagram
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