Женский финал Ролан Гаррос побил рекорд телевизионных трансляций в Польше

Финал Ролан Гаррос между Игой Свёнтек и Софией Кенин установил новый рекорд телевизионных трансляций теннисных матчей в Польше.
Более 2,5 миллионов зрителей увидели данный поединок: 1,16 млн смотрели на телеканале Eurosport и 1,35 – на TVN.
Предыдущий рекорд составлял 1,52 миллиона зрителей, когда в финале Итогового турнира WTA в 2015 году Агнешка Радваньска обыграла Петру Квитову.
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Источник — Twitter
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