Женский финал Ролан Гаррос побил рекорд телевизионных трансляций в Польше

Финальную встречу посмотрели более 2,5 миллионов болельщиков

  • 12.10.2020 13:37
  • 461 просмотр
  • 2 комментария
Женский финал Ролан Гаррос побил рекорд телевизионных трансляций в Польше
© Ролан Гаррос. Ига Свёнтек

Финал Ролан Гаррос между Игой Свёнтек и Софией Кенин установил новый рекорд телевизионных трансляций теннисных матчей в Польше.  
 
Более 2,5 миллионов зрителей увидели данный поединок: 1,16 млн смотрели на телеканале Eurosport и 1,35 – на TVN.
 
Предыдущий рекорд составлял 1,52 миллиона зрителей, когда в финале Итогового турнира WTA в 2015 году Агнешка Радваньска обыграла Петру Квитову.

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    никовіліст
    online
      никовіліст, 12.10.2020 14:31
    0
    Щиро радію за польських друзій й всю славну Польщу!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 12.10.2020 13:48
    +3
    Найбільше досягнення польського тенісу за всю історію. Тому нічого дивного.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 12.10.2020 13:48
    +3
    Найбільше досягнення польського тенісу за всю історію. Тому нічого дивного.
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 12.10.2020 14:31
    0
    Щиро радію за польських друзій й всю славну Польщу!
    Ссылка
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