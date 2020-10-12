Женский финал Ролан Гаррос побил рекорд телевизионных трансляций в Польше

Финал Ролан Гаррос между Игой Свёнтек и Софией Кенин установил новый рекорд телевизионных трансляций теннисных матчей в Польше.



Более 2,5 миллионов зрителей увидели данный поединок: 1,16 млн смотрели на телеканале Eurosport и 1,35 – на TVN.



Предыдущий рекорд составлял 1,52 миллиона зрителей, когда в финале Итогового турнира WTA в 2015 году Агнешка Радваньска обыграла Петру Квитову.