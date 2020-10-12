Мариуполь лишился полузащитника до конца года

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич рассказал, как его подопечные заполняют паузу в чемпионате УПЛ, вызванную матчами сборной Украины в Лиге наций.

«Перед октябрьским перерывом наша команда продолжительное время находилась вне Мариуполя, играя на выезде. Поэтому после возвращения домой, прежде всего, важно было восстановиться. Футболистам был предоставлен отдых. Но каждый из них получил индивидуальное задание, чем нужно заниматься в последний день перед прибытием в тренировочный лагерь. Было предложение сыграть спарринг с «Днепром-1», однако по ряду причин решили отказаться. Сейчас в разгаре подготовка к матчу шестого тура с «Минаем», а наш селекционный отдел занят поиском флангового полузащитника. Дело в том, что из-за травмы плеча Алексей Кащук выбыл до конца года, и ему нужно найти замену.

Мы уже адаптировались к тому, что пока все домашние поединки приходится проводить в гостях. Через несколько дней снова нужно собираться в дальнюю дорогу — на запад Украины. Но другого выхода нет, главное, что полным ходом идут работы по замене газона на местном стадионе, он будет одним из лучших в стране. Так что с нетерпением ждем 5-го декабря, когда в поединке 12 тура чемпионата УПЛ будем принимать в Мариуполе киевское «Динамо», — отметил Маркевич.