Рафаэль НАДАЛЬ: «Не знаю, поеду ли на Итоговый турнир»

Победитель Открытого чемпионата Франции Рафаэль Надаль рассказал о планах на будущее.



«Я не знаю. Не знаю, какой у меня будет календарь. Даже не могу сказать, буду ли вообще играть в ближайшие пару месяцев. Я пока не решил, буду ли выступать дальше или остановлюсь до следующего года. Сейчас нет смысла говорить об Итоговом турнире, потому что я не знаю, поеду ли туда.



Мне нужно поговорить с родными и с командой, со спокойной головой все обдумать. Ведь все знают, что ситуация сейчас очень тяжелая. Нужно действовать разумно и принимать правильные решения», – заявил Рафаэль.



Напомним, в воскресенье Надаль в 13-й раз выиграл Ролан Гаррос.

Итоговый турнир пройдет в Лондоне с 15 по 22 ноября. Испанец еще ни разу его не выигрывал, хотя дважды играл в финале.