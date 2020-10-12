Рафаэль НАДАЛЬ: «Не знаю, поеду ли на Итоговый турнир»

Испанский теннисист пока не решил, будет ли играть до конца сезона

  • 12.10.2020 13:22
  • 523 просмотра
  • 1 комментарий
Рафаэль НАДАЛЬ: «Не знаю, поеду ли на Итоговый турнир»
© Ролан Гаррос. Рафаэль Надаль

Победитель Открытого чемпионата Франции Рафаэль Надаль рассказал о планах на будущее.
 
«Я не знаю. Не знаю, какой у меня будет календарь. Даже не могу сказать, буду ли вообще играть в ближайшие пару месяцев. Я пока не решил, буду ли выступать дальше или остановлюсь до следующего года. Сейчас нет смысла говорить об Итоговом турнире, потому что я не знаю, поеду ли туда.
 
Мне нужно поговорить с родными и с командой, со спокойной головой все обдумать. Ведь все знают, что ситуация сейчас очень тяжелая. Нужно действовать разумно и принимать правильные решения», – заявил Рафаэль.
 
Напомним, в воскресенье Надаль в 13-й раз выиграл Ролан Гаррос.

Итоговый турнир пройдет в Лондоне с 15 по 22 ноября. Испанец еще ни разу его не выигрывал, хотя дважды играл в финале.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    никовіліст
    online
      никовіліст, 12.10.2020 14:33
    0
    В чому "важка ситуація"? Хто це ті "всі", що знають?
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 12.10.2020 14:33
    0
    В чому "важка ситуація"? Хто це ті "всі", що знають?
    Ссылка
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