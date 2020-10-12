Рафаэль НАДАЛЬ: «Не знаю, поеду ли на Итоговый турнир»

Победитель Открытого чемпионата Франции Рафаэль Надаль рассказал о планах на будущее.
«Я не знаю. Не знаю, какой у меня будет календарь. Даже не могу сказать, буду ли вообще играть в ближайшие пару месяцев. Я пока не решил, буду ли выступать дальше или остановлюсь до следующего года. Сейчас нет смысла говорить об Итоговом турнире, потому что я не знаю, поеду ли туда.
Мне нужно поговорить с родными и с командой, со спокойной головой все обдумать. Ведь все знают, что ситуация сейчас очень тяжелая. Нужно действовать разумно и принимать правильные решения», – заявил Рафаэль.
Напомним, в воскресенье Надаль в 13-й раз выиграл Ролан Гаррос.
Итоговый турнир пройдет в Лондоне с 15 по 22 ноября. Испанец еще ни разу его не выигрывал, хотя дважды играл в финале.
Источник — Twitter
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