Рейтинг ATP. Шварцман ворвался в топ-10, Циципас вернулся в первую пятерку

Гаэль Монфис потерял место в десятке лучших

  • 12.10.2020 12:48
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Рейтинг ATP. Шварцман ворвался в топ-10, Циципас вернулся в первую пятерку
© Ролан Гаррос. Диего Шварцман

Мужчины, как и женщины, две прошедшие недели провели на Открытом чемпионате Франции. 
 
Сенсаций не случилось, в финале сошлись сильнейшие теннисисты мира и первые номера посева Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Испанец без особых проблем победил на своем любимом покрытии и взял 13-й титул в Париже.
 
В первой десятке после Ролан Гаррос сразу несколько изменений: Стефанос Циципас благодаря выходу в полуфинал вернулся на пятую позицию рейтинга ATP, второй полуфиналист, Диего Шварцман, ворвался в топ-10, установив лучший результат в карьере – 8-е место. Отметим вылет из первой десятки Гаэля Монфиса и дебют там Андрея Рублева.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то пока похвастаться особо нечем. Все немного потеряли, хотя и не критически.

Украинцы в топ-750 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Стефанос Циципас и Александр Зверев обеспечили себе поездку в Лондон на Итоговый турнир. Ранее путевки туда уже добыли Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Доминик Тим и Даниил Медведев.

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Источник — Sport.ua

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