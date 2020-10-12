Рейтинг ATP. Шварцман ворвался в топ-10, Циципас вернулся в первую пятерку

Мужчины, как и женщины, две прошедшие недели провели на Открытом чемпионате Франции.



Сенсаций не случилось, в финале сошлись сильнейшие теннисисты мира и первые номера посева Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Испанец без особых проблем победил на своем любимом покрытии и взял 13-й титул в Париже.



В первой десятке после Ролан Гаррос сразу несколько изменений: Стефанос Циципас благодаря выходу в полуфинал вернулся на пятую позицию рейтинга ATP, второй полуфиналист, Диего Шварцман, ворвался в топ-10, установив лучший результат в карьере – 8-е место. Отметим вылет из первой десятки Гаэля Монфиса и дебют там Андрея Рублева.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то пока похвастаться особо нечем. Все немного потеряли, хотя и не критически.

Украинцы в топ-750 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Стефанос Циципас и Александр Зверев обеспечили себе поездку в Лондон на Итоговый турнир. Ранее путевки туда уже добыли Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Доминик Тим и Даниил Медведев.