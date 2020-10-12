Рейтинг ATP. Шварцман ворвался в топ-10, Циципас вернулся в первую пятерку

Мужчины, как и женщины, две прошедшие недели провели на Открытом чемпионате Франции.
Сенсаций не случилось, в финале сошлись сильнейшие теннисисты мира и первые номера посева Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Испанец без особых проблем победил на своем любимом покрытии и взял 13-й титул в Париже.
В первой десятке после Ролан Гаррос сразу несколько изменений: Стефанос Циципас благодаря выходу в полуфинал вернулся на пятую позицию рейтинга ATP, второй полуфиналист, Диего Шварцман, ворвался в топ-10, установив лучший результат в карьере – 8-е место. Отметим вылет из первой десятки Гаэля Монфиса и дебют там Андрея Рублева.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то пока похвастаться особо нечем. Все немного потеряли, хотя и не критически.
Украинцы в топ-750 рейтинга ATP
В Чемпионской гонке Стефанос Циципас и Александр Зверев обеспечили себе поездку в Лондон на Итоговый турнир. Ранее путевки туда уже добыли Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Доминик Тим и Даниил Медведев.
Источник — Sport.ua
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