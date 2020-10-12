Владимир КОСТЕВИЧ: «Спасибо Леху за почти четыре года»

Новоиспеченный защитник «Динамо» попрощался с польским клубом

  • 12.10.2020 12:50
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Владимир КОСТЕВИЧ: «Спасибо Леху за почти четыре года»
© ФК Лех. Владимир Костевич

27-летний украинский защитник Владимир Костевич, который перешел из польского «Леха» в киевское «Динамо», попрощался с клубом из Познани.

«Спасибо «Леху» за почти четыре года. У нас были лучшие и худшие времена, но я всегда делал все возможное, чтобы помочь команде! У меня останутся теплые воспоминания о времени, проведенном в Познани, я встретил там много замечательных людей, с которыми буду поддерживать связь. Еще раз спасибо и удачи!», - написал Костевич.

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Источник — Instagram

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