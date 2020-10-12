Виктор ЦЫГАНКОВ: «Это позор для нас, футболистов»

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал поражение национальной команды от Франции (1:7) в товарищеском матче.
«Я уверен, что это позор для нас, футболистов. Да, мы понимаем, против кого играем, класс французских игроков намного выше, но если честно, обыграли нас как детей. Я уверен, что на уровне национальной сборной такие счета непозволительны. Тем более, что наша сборная подняла планку очень высоко.
Мой гол? Была зона, где можно было получить мяч, было пространство, куда можно было двигаться, и был момент для удара. В принципе, ничего сверхъестественного», — сказал Цыганков в эфире телеканала «Футбол 1».
Источник — Динамо Киев от Шурика
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Треба команду правильно психологічно налаштовувати,а не принижувати за їх не долівки...!
А разгромно проиграть чемпионам Мира может любая команда. имхо
А разгромно проиграть чемпионам Мира может любая команда. имхо
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