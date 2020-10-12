Виктор ЦЫГАНКОВ: «Это позор для нас, футболистов»

Игрок сборной Украины поделился впечатлениями о поражении от Франции (1:7)

  • 12.10.2020 11:23
  • 5297 просмотров
  • 13 комментариев
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Это позор для нас, футболистов»
© УАФ. Викирп Цыганков

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал поражение национальной команды от Франции (1:7) в товарищеском матче.

«Я уверен, что это позор для нас, футболистов. Да, мы понимаем, против кого играем, класс французских игроков намного выше, но если честно, обыграли нас как детей. Я уверен, что на уровне национальной сборной такие счета непозволительны. Тем более, что наша сборная подняла планку очень высоко.

Мой гол? Была зона, где можно было получить мяч, было пространство, куда можно было двигаться, и был момент для удара. В принципе, ничего сверхъестественного», — сказал Цыганков в эфире телеканала «Футбол 1».

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(16 голосов)

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Комментарии
    Ivan-Bogun
    online
      Ivan-Bogun, 12.10.2020 12:59
    -2
    Ну нарешті чесний висновок....А то Шева весь час каже французи і іспанці "боги футболу", а українці тіпа "селюки"...
    Треба команду правильно психологічно налаштовувати,а не принижувати за їх не долівки...!
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    con clusion
    online
      con clusion, 12.10.2020 12:53
    +1
    bonv, 12.10.2020 11:38
    Класний прохід і шикарний гол. Респект!
    Точно как нам французы 4 забили...
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    con clusion
    online
      con clusion, 12.10.2020 12:51
    +2
    Позор был летом 2017, когда проиграли Мальте 0:1.
    А разгромно проиграть чемпионам Мира может любая команда. имхо
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 12.10.2020 12:48
    0
    Цыган конечно молодец,хоть он и один из лучших с киевского ФК Лесоповал ну все правельно сказал,,позор,и не подпускать игроков ФК Лесоповала к сборной ,не на шаг
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    Alexsandr B
      Alexsandr B, 12.10.2020 12:43
    +3
    Единственный кто сказал правду без всяких отмазок, какая бы не была ситуация с игроками основы, но их поменяли профи футболисты а не любители... втоптали просто в газон
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.10.2020 12:31
    +8
    Воспитание человека просто видно сразу, все ещё впереди Витя.
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 12.10.2020 12:22
    -13
    Ну, игрокам даунамы не привыкать к позорам.
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    tatata
      tatata, 12.10.2020 12:16
    -6
    Надо было после слова ,,нас" поставить ,,и" футболистов
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 12.10.2020 12:06
    +4
    Віктор - один з розумних, інтелектуальних футболістів.
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    roman75zpr
      roman75zpr, 12.10.2020 11:59
    +3
    С него может получиться и неплохой тренер, правильно рассуждает
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 12.10.2020 11:38
    +8
    Класний прохід і шикарний гол. Респект!
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 12.10.2020 11:35
    +9
    Хоч хтось це розуміє
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 12.10.2020 11:33
    +11
    Хоть один озвучил то что есть а не всякие детские отмазки.
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 12.10.2020 11:33
    +11
    Хоть один озвучил то что есть а не всякие детские отмазки.
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 12.10.2020 11:35
    +9
    Хоч хтось це розуміє
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.10.2020 12:31
    +8
    Воспитание человека просто видно сразу, все ещё впереди Витя.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 12.10.2020 11:38
    +8
    Класний прохід і шикарний гол. Респект!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 12.10.2020 12:06
    +4
    Віктор - один з розумних, інтелектуальних футболістів.
    Ссылка
    Alexsandr B
      Alexsandr B, 12.10.2020 12:43
    +3
    Единственный кто сказал правду без всяких отмазок, какая бы не была ситуация с игроками основы, но их поменяли профи футболисты а не любители... втоптали просто в газон
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 12.10.2020 11:59
    +3
    С него может получиться и неплохой тренер, правильно рассуждает
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 12.10.2020 12:51
    +2
    Позор был летом 2017, когда проиграли Мальте 0:1.
    А разгромно проиграть чемпионам Мира может любая команда. имхо
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 12.10.2020 12:53
    +1
    bonv, 12.10.2020 11:38
    Класний прохід і шикарний гол. Респект!
    Точно как нам французы 4 забили...
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 12.10.2020 12:48
    0
    Цыган конечно молодец,хоть он и один из лучших с киевского ФК Лесоповал ну все правельно сказал,,позор,и не подпускать игроков ФК Лесоповала к сборной ,не на шаг
    Ссылка
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