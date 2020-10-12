Армения – Грузия – 2:2. Видео голов и обзор матча

В матче третьего тура Лиги наций в группе C2 сборные Армении и Грузии сыграли вничью со счетом 2:2.
События матча
|89'
|ГОЛ ! С пенальти забил Генрих Мхитарян (Армения).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Торнике Окриашвили (Грузия).
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Ника Качарава (Грузия).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Хорен Байрамян (Армения).
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Источник — Sport.ua
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