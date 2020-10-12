Израиль – Чехия – 1:2. Видео голов и обзор матча

В матче третьего тура Лиги наций сборная Чехии на выезде обыграла национальную команду Израиля со счетом 2:1.
События матча
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Эран Захави (Израиль).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Матей Выдра (Чехия).
|14'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Йёль Абу Ханна (Израиль).
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Источник — Sport.ua
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