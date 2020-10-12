Израиль
1:2
Чехия
11.10.2020, FT

Израиль – Чехия – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги наций

  • 12.10.2020 10:17
  • 213 просмотров
  • 2 комментария
Израиль – Чехия – 1:2. Видео голов и обзор матча
© football.org.il

В матче третьего тура Лиги наций сборная Чехии на выезде обыграла национальную команду Израиля со счетом 2:1.

События матча
56' ГОЛ ! Мяч забил Эран Захави (Израиль).
48' ГОЛ ! Мяч забил Матей Выдра (Чехия).
14' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Йёль Абу Ханна (Израиль).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 12.10.2020 10:47
    0
    khatskevich_bog, 12.10.2020 10:37
    Пас назад прекрасен!
    Если бы вратарь не "подправил", то мяч ушел бы мимо ворот на угловой.
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 12.10.2020 10:37
    0
    Пас назад прекрасен!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 12.10.2020 10:47
    0
    khatskevich_bog, 12.10.2020 10:37
    Пас назад прекрасен!
    Если бы вратарь не "подправил", то мяч ушел бы мимо ворот на угловой.
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 12.10.2020 10:37
    0
    Пас назад прекрасен!
    Ссылка
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