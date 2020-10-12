«Красные выигрывают трофеи». Ливерпуль поздравил Леброна с чемпионством

«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Майами Хит» в 6-м матче финальной серии НБА (106:93, 4:2 в серии) и завоевали чемпионский титул.
Английский «Ливерпуль» поздравил «Лейкерс» и форварда Леброна Джеймса с этой победой.
Официальный Twitter клуба опубликовал фото Леброна в футболке «Ливерпуля» и написал:
«Красные в 2020-м выигрывают трофеи».
Reds in 2020 🤝 Winning Trophies#NBAFinals pic.twitter.com/DFY59KZfax— Liverpool FC USA (@LFCUSA) October 12, 2020
Отметим, что Леброн Джеймс признан MVP финала НБА. Напомним, что Джеймс является одним из совладельцев «Ливерпуля», ему принадлежат 2% акций клуба.
Источник — Sport.ua
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