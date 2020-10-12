СОБОЛЬ: «В играх с соперниками уровня Германии мы будем прогрессировать»

Игрок сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал поражение от Германии (1:2) в очередном матче Лиги наций.

«Проигрывать всегда неприятно. Тем не менее, мы понимаем, с какими командами с недавних пор встречается сборная Украины. Для нас это неоценимый опыт.

Надежда есть всегда, особенно, если минимальное отставание в счете. Мяч, забитый Русланом Малиновским придал нам уверенности. Команда старалась создавать моменты. И пусть они не были 100-процентными, мы сражались с максимальной отдачей до финального свистка.

По возможности мы старались держать мяч, убегать в быстрые контратаки, но в конце встречи не хватило голевого момента, чтобы уйти от поражения. С такой сильной сборной, как Германия, это всегда очень сложно.

Мы прекрасно понимаем, в какой группе находимся. Поэтому на каждый матч стараемся настраиваться, как на финальный. Если команде удастся выполнить замысел тренерского штаба, то положительный результат будет намного ближе.

В этом турнире это дебют сборной Украины среди подобных монстров, поэтому закрепиться в такой компании, думаю, было бы неплохим результатом для нашей команды. В соперничестве с такими оппонентами мы будем только прогрессировать», - сказал Соболь.

Следующий матч Лиги наций сборная Украины проведет 13 октября против Испании.