Рональд КУМАН: «Я хорошо относился к Суаресу. Он мог остаться»

Наставник «Барселоны» высказался об уходе форварда

  • 12.10.2020 07:56
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Рональд КУМАН: «Я хорошо относился к Суаресу. Он мог остаться»
© ФК Барселона

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал уход из клуба уругвайского нападающего Луиса Суареса, который перебрался в «Атлетико».

Ранее Суарес выразил недовольство тем, как с ним обошлись в клубе.

«Суаресу стало очень трудно выходить на поле с первых минут, и я сказал ему об этом. У меня никогда не было с ним проблем. Он хорошо тренировался, но в итоге решил уйти. Я сказал ему, что если он останется, то будет частью команды и сможет доказать, что я был неправ. Да, он мог остаться. Я хорошо к нему относился, но в клубе сказали, что нужно омолодить состав», - сказал Куман. 

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Источник — Goal.com

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