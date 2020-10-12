Рональд КУМАН: «Я хорошо относился к Суаресу. Он мог остаться»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал уход из клуба уругвайского нападающего Луиса Суареса, который перебрался в «Атлетико».
Ранее Суарес выразил недовольство тем, как с ним обошлись в клубе.
«Суаресу стало очень трудно выходить на поле с первых минут, и я сказал ему об этом. У меня никогда не было с ним проблем. Он хорошо тренировался, но в итоге решил уйти. Я сказал ему, что если он останется, то будет частью команды и сможет доказать, что я был неправ. Да, он мог остаться. Я хорошо к нему относился, но в клубе сказали, что нужно омолодить состав», - сказал Куман.
Источник — Goal.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.