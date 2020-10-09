Луис СУАРЕС: «Я плакал последние дни в Барселоне, но сейчас счастлив»

Форвард Луис Суарес перебрался из «Барселоны» в «Атлетико», однако все еще вспоминает неприятные моменты последних недель в каталонской команде, когда руководство вынуждало его уйти.

«Меня выбросили из команды, и тот же Лионель Месси это подтверждал. У клуба была возможность сделать все иначе, сделать все правильно после моих шести лет в «Барселоне».

«Были странные вещи, когда меня просто отправляли тренироваться отдельно, потому что я больше не нужен команде. Последние дни я даже плакал, это меня очень огорчало. Семья убедила меня воспользоваться шансом и сменить команду».

«И сейчас счастлив в «Атлетико», - сказал Суарес.