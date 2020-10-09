Луис СУАРЕС: «Я плакал последние дни в Барселоне, но сейчас счастлив»

Игрок недоволен тем, как с ним обошлись в клубе

  • 09.10.2020 17:29
  • 1110 просмотров
  • 3 комментария
Луис СУАРЕС: «Я плакал последние дни в Барселоне, но сейчас счастлив»
© AS

Форвард Луис Суарес перебрался из «Барселоны» в «Атлетико», однако все еще вспоминает неприятные моменты последних недель в каталонской команде, когда руководство вынуждало его уйти.

«Меня выбросили из команды, и тот же Лионель Месси это подтверждал. У клуба была возможность сделать все иначе, сделать все правильно после моих шести лет в «Барселоне».

«Были странные вещи, когда меня просто отправляли тренироваться отдельно, потому что я больше не нужен команде. Последние дни я даже плакал, это меня очень огорчало. Семья убедила меня воспользоваться шансом и сменить команду».

«И сейчас счастлив в «Атлетико», - сказал Суарес.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — AS

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.10.2020 18:22
    0
    Только удачи, топ игрок.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 09.10.2020 18:17
    0
    Для власть придержащих остальние люди просто мусор...
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 09.10.2020 17:32
    -4
    Что ж вы всё плачете((((
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.10.2020 18:22
    0
    Только удачи, топ игрок.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 09.10.2020 18:17
    0
    Для власть придержащих остальние люди просто мусор...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности