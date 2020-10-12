Россия – Турция – 1:1. Видео голов и обзор матча

В матче третьего тура Лиги наций сборная России на своем поле сыграла вничью с национальной командой Турции со счетом 1:1.
События матча
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Кенан Караман (Турция).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Антон Миранчук (Россия).
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Источник — Sport.ua
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