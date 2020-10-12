Дидье ДЕШАМ: «Мы не увидели Роналду»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ничью с Португалией (0:0) в матче третьего тура Лиги наций.

«Мы всегда можем действовать лучше. Мы приняли меры предосторожности, поскольку нужно учитывать уровень мастерства соперника. Именно поэтому сегодня мы не увидели Роналду.

Нам следует больше уделить внимания качеству игры в защите. Полузащитники, например, действовали очень технично. Они дополняли друг друга, поэтому Франция смогла навязать свою игру во второй половине», - сказал Дешам.