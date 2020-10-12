Александр ДЕНИСОВ: «Если бы не Бущан, могло быть опять семь мячей»

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов прокомментировал игру голкипера сборной Украины Георгия Бущана в матче третьего тура Лиги наций против Германии (1:2).

«Если посмотреть на статистику, то Георгий Бущан пропустил в двух матчах 9 голов. Но в матче с Германией непонятно, как к нему относиться. С одной стороны, разрыв в счете минимальный, а второй гол забили из-за его ошибки. А с другой, могло влететь много мячей. Но этого не произошло, благодаря игре Бущана. Я считаю, что парень вытянул такую потенциальную кошелку мячей, что здесь тоже могло быть 7 мячей, если бы не он», - сказал Денисов.