Александр ДЕНИСОВ: «Если бы не Бущан, могло быть опять семь мячей»

Известный журналист – об игре голкипера сборной Украины

  • 12.10.2020 03:36
  • 178 просмотров
  • 2 комментария
Александр ДЕНИСОВ: «Если бы не Бущан, могло быть опять семь мячей»
© Bild.de

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов прокомментировал игру голкипера сборной Украины Георгия Бущана в матче третьего тура Лиги наций против Германии (1:2).

«Если посмотреть на статистику, то Георгий Бущан пропустил в двух матчах 9 голов. Но в матче с Германией непонятно, как к нему относиться. С одной стороны, разрыв в счете минимальный, а второй гол забили из-за его ошибки. А с другой, могло влететь много мячей. Но этого не произошло, благодаря игре Бущана. Я считаю, что парень вытянул такую потенциальную кошелку мячей, что здесь тоже могло быть 7 мячей, если бы не он», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    pont0017
      pont0017, 12.10.2020 03:52
    0
    Саша Зардунов, 12.10.2020 03:41
    А зачем тогда вратарь. Его и ставят в ворота, чтобы он ловил мячи. Тогда он не вратарь сборной, если не выручает команду.
    Немцы расстреливали наши ворота с убойных позиций. Защита не должна допускать столько брака.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 12.10.2020 03:41
    0
    А зачем тогда вратарь. Его и ставят в ворота, чтобы он ловил мячи. Тогда он не вратарь сборной, если не выручает команду.
    Ссылка
    pont0017
      pont0017, 12.10.2020 03:52
    0
    Саша Зардунов, 12.10.2020 03:41
    А зачем тогда вратарь. Его и ставят в ворота, чтобы он ловил мячи. Тогда он не вратарь сборной, если не выручает команду.
    Немцы расстреливали наши ворота с убойных позиций. Защита не должна допускать столько брака.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 12.10.2020 03:41
    0
    А зачем тогда вратарь. Его и ставят в ворота, чтобы он ловил мячи. Тогда он не вратарь сборной, если не выручает команду.
    Ссылка
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