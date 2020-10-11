Виктор ЛЕОНЕНКО: «Пошли черные дни для сборной Украины»

Хотя команда Андрея Шевченко в матче с немцами ему отрезками понравилась

  • 11.10.2020 22:15
  • 2384 просмотра
  • 4 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Пошли черные дни для сборной Украины»
© УАФ

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился впечатлениями о матче команды Андрея Шевченко против Германии.
 
«Я не люблю угадывать, но я считаю, что пошли черные дни для сборной. Уже Литвы и Люксембурга нет.
 
Хорошо, что поставили на место. Ту же молодежь проверили. С Германией отрезками сборная понравилась», – сказал Леоненко.
 
Напомним, Украина проиграла три последних матча: Испании (0:4), Франции (1:7) и Германии (1:2).  

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Источник — Футбол 1/2/3

(17 голосов)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 11.10.2020 23:00
    +1
    Forever_young_15, 11.10.2020 22:52
    Патамушто куевские бурратины слишком слабые.
    Судя по стилистике, макеевские бутираты тебе ближе
    Ссылка
    Forever_young_15
    online
      Forever_young_15, 11.10.2020 22:52
    -5
    Патамушто куевские бурратины слишком слабые.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 11.10.2020 22:26
    +4
    Ой Витя помним расцвет сборной при тебе. 1-3 Венгрии дома, 0-2 Литве. Короче гения видно было сразу. Шепетовку ты там хоронил, кого еще? Буковину? Ты забил 4 топ гола. Шпартаку и Барсе. Усе.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.10.2020 22:17
    -9
    Ну пошли и пошли.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 11.10.2020 22:26
    +4
    Ой Витя помним расцвет сборной при тебе. 1-3 Венгрии дома, 0-2 Литве. Короче гения видно было сразу. Шепетовку ты там хоронил, кого еще? Буковину? Ты забил 4 топ гола. Шпартаку и Барсе. Усе.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 11.10.2020 23:00
    +1
    Forever_young_15, 11.10.2020 22:52
    Патамушто куевские бурратины слишком слабые.
    Судя по стилистике, макеевские бутираты тебе ближе
    Ссылка
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