Виктор ЛЕОНЕНКО: «Пошли черные дни для сборной Украины»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился впечатлениями о матче команды Андрея Шевченко против Германии.



«Я не люблю угадывать, но я считаю, что пошли черные дни для сборной. Уже Литвы и Люксембурга нет.



Хорошо, что поставили на место. Ту же молодежь проверили. С Германией отрезками сборная понравилась», – сказал Леоненко.



Напомним, Украина проиграла три последних матча: Испании (0:4), Франции (1:7) и Германии (1:2).