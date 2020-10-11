Виктор ЛЕОНЕНКО: «Пошли черные дни для сборной Украины»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился впечатлениями о матче команды Андрея Шевченко против Германии.
«Я не люблю угадывать, но я считаю, что пошли черные дни для сборной. Уже Литвы и Люксембурга нет.
Хорошо, что поставили на место. Ту же молодежь проверили. С Германией отрезками сборная понравилась», – сказал Леоненко.
Напомним, Украина проиграла три последних матча: Испании (0:4), Франции (1:7) и Германии (1:2).
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Источник — Футбол 1/2/3
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