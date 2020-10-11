ДЕНИСОВ: «Избавьтесь от дудок. Это нафталиновый пережиток из прошлого»

Известный журналист считает, что болельщики в стиле 90-х поддерживали сборную Украины

  • 11.10.2020 21:58
  • 107 просмотров
  • 1 комментарий
ДЕНИСОВ: «Избавьтесь от дудок. Это нафталиновый пережиток из прошлого»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Вчера в третьем туре Лиги наций сборная Украины уступила Германии (1:2). Примечательно, что на матче в Киеве присутствовали более 17 тысяч болельщиков.

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов прокомментировал поведение фанатов.

«Было здорово вчера вновь ощутить атмосферу матча сборной вместе с болельщиками на трибунах. И в конце матча особенно чувствовалась их поддержка. Одного не могу до сих пор понять. Откуда на стадионе взялись дудки. Казалось бы такой нафталиновый пережиток из прошлого эти дудки. И вдруг 2020 год вновь удивляет.

Если бы еще допустить гипотезу, что ты имеешь право снять маску, когда дуешь в дудку…, это конечно был бы крайний кретинизм, но хоть как-то объяснимый. А в субботу была абсолютно необъяснимая эпидемия в виде наплыва дудок на «Олимпийском». Друзья, сборная очень нуждается в вашей поддержке в матче с Испанией, в важнейшем матче, поддержите ее эмоциями, голосами, песнями, гимном! А от дудок избавьтесь навсегда», - призвал фанатов Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    olexyn
    online
      olexyn, 11.10.2020 22:03
    0
    а ще краще Україні позбутися цього пенісова, он того кроторогова; і, взагалі - всієї сепарсько-кротовської шобли!
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 11.10.2020 22:03
    0
    а ще краще Україні позбутися цього пенісова, он того кроторогова; і, взагалі - всієї сепарсько-кротовської шобли!
    Ссылка
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