ДЕНИСОВ: «Избавьтесь от дудок. Это нафталиновый пережиток из прошлого»

Вчера в третьем туре Лиги наций сборная Украины уступила Германии (1:2). Примечательно, что на матче в Киеве присутствовали более 17 тысяч болельщиков.

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов прокомментировал поведение фанатов.

«Было здорово вчера вновь ощутить атмосферу матча сборной вместе с болельщиками на трибунах. И в конце матча особенно чувствовалась их поддержка. Одного не могу до сих пор понять. Откуда на стадионе взялись дудки. Казалось бы такой нафталиновый пережиток из прошлого эти дудки. И вдруг 2020 год вновь удивляет.

Если бы еще допустить гипотезу, что ты имеешь право снять маску, когда дуешь в дудку…, это конечно был бы крайний кретинизм, но хоть как-то объяснимый. А в субботу была абсолютно необъяснимая эпидемия в виде наплыва дудок на «Олимпийском». Друзья, сборная очень нуждается в вашей поддержке в матче с Испанией, в важнейшем матче, поддержите ее эмоциями, голосами, песнями, гимном! А от дудок избавьтесь навсегда», - призвал фанатов Денисов.