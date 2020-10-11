Новак ДЖОКОВИЧ: «У меня нет оправданий, Рафа был просто лучше»

Сербский теннисист был хорошо готов к матчу, но оппонент оказался ему не по зубам

  • 11.10.2020 21:48
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Новак ДЖОКОВИЧ: «У меня нет оправданий, Рафа был просто лучше»
© Ролан Гаррос. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович прокомментировал поражение от Рафаэля Надаля в финале Ролан Гаррос.
 
«Я тоже думал, что условия будут для меня удобнее. По ходу турнира я в них отлично себя чувствовал. Но Рафа показал, что мы все ошибались. Поэтому он великий чемпион.
 
Физически я был в полном порядке. Просто меня переиграл парень, который был идеален в первых двух сетах. У меня нет никаких оправданий, Рафа был просто лучше», – сказал Джокович.
 
Это была 56-я встреча теннисистов, серб ведет 29-27, но на грунте Надаль лидирует с разницей 18-7. Рафа и Новак в третий раз встретились в финале Ролан Гаррос, каждый раз победителем выходил испанец.

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