Новак ДЖОКОВИЧ: «У меня нет оправданий, Рафа был просто лучше»

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович прокомментировал поражение от Рафаэля Надаля в финале Ролан Гаррос.



«Я тоже думал, что условия будут для меня удобнее. По ходу турнира я в них отлично себя чувствовал. Но Рафа показал, что мы все ошибались. Поэтому он великий чемпион.



Физически я был в полном порядке. Просто меня переиграл парень, который был идеален в первых двух сетах. У меня нет никаких оправданий, Рафа был просто лучше», – сказал Джокович.



Это была 56-я встреча теннисистов, серб ведет 29-27, но на грунте Надаль лидирует с разницей 18-7. Рафа и Новак в третий раз встретились в финале Ролан Гаррос, каждый раз победителем выходил испанец.