Ига СВЁНТЕК: «Рафа, невероятно разделить этот опыт с тобой»

Ига Свёнтек, 19-летняя победительница Открытого чемпионата Франции по теннису, поздравила испанца Рафаэля Надаля с 13-й победой на кортах Парижа.
«Поздравляю, Рафа! Невероятно разделить этот опыт с тобой. Не знаю, мне вообще можно такое говорить?», – написала Свёнтек в твиттере.
Отметим, что Надаль – кумир польской теннисистки. Любопытно, что испанец тоже выиграл свой первый титул на Ролан Гаррос в 19 лет.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.