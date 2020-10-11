Ига СВЁНТЕК: «Рафа, невероятно разделить этот опыт с тобой»

Ига Свёнтек, 19-летняя победительница Открытого чемпионата Франции по теннису, поздравила испанца Рафаэля Надаля с 13-й победой на кортах Парижа.



«Поздравляю, Рафа! Невероятно разделить этот опыт с тобой. Не знаю, мне вообще можно такое говорить?», – написала Свёнтек в твиттере.



Отметим, что Надаль – кумир польской теннисистки. Любопытно, что испанец тоже выиграл свой первый титул на Ролан Гаррос в 19 лет.