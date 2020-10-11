Лига наций B. Норвегия благодаря хет-трику Холанда разгромила Румынию

В другом матче дивизиона Финляндия обыграла Болгарию

  • 11.10.2020 21:00
  • 985 просмотров
  • 4 комментария
Лига наций B. Норвегия благодаря хет-трику Холанда разгромила Румынию
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Завершились два матча третьего тура Лиги наций во втором по силе дивизионе. В группе B1 Норвегия на своем поле разгромила Румынию, а в квартете B4 Болгария в гостях уступила Финляндии.

Лига наций, 3 тур

Норвегия – Румыния – 4:0
Голы: 1:0 – 13 Холанд, 2:0 – 39 Серлот, 3:0 – 64 Холанд, 4:0 – 74 Холанд.

Норвегия: Ярстейн, Мелинг, Эльабделлауи (Свенссон, 79), Айер, Страннберг, Берге, Норманн (Мидтше, 70), Эдегор (Линнес, 70), Эльюнусси (Хеуге, 85), Серлот, Холанд (Кинг, 79).
Румыния: Тэтэрушану, Буркэ, Тошка, Банку, Крецу (Максим, 75), Марин, Чикылдэу (Станчу, 75), Хаджи (Митрицэ, 64), Маня, Янку (Алибек, 90), Пушкаш (Кешерю, 64).

Финляндия – Болгария – 2:0
Голы: 1:0 – 52 Тэйлор, 2:0 – 67 Йенсен.

Финляндия: Градецки, Райтала, Уронен, Араюури, Тойвио, Тэйлор (Сойри, 74), Камара, Нисканен (Алхо, 87), Спарв, Пукки (Карьялайнен, 87), Похьянпало (Йенсен, 65).
Болгария: Луков, Димитров, Недялков (Велковски, 60), Попов, Малинов, Йомов, Цветков (Карабельев, 75), Десподов, Божиков, Иса (Краев, 60), Илиев (Неделев, 75).

Напомним, ранее Ирландия и Уэльс расписали мировую.

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    con clusion
    online
      con clusion, 11.10.2020 21:50
    0
    У руманештов облом по всем фронтам. Хорошо хоть нам не попались благодаря Исландии в 2021...
    Ссылка
    norma_zap
      norma_zap, 11.10.2020 21:44
    +1
    Cherevik22, 11.10.2020 21:11
    Норвегія з такою топово молоддю повинна найближчим часом вистрелити!
    Тремя днями раньше надо было выстреливать дома из сербами. А так конечно молодцы.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 11.10.2020 21:43
    0
    угорський норвежець Токмак Нгуен своїй збірній не потрібен.
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 11.10.2020 21:11
    0
    Норвегія з такою топово молоддю повинна найближчим часом вистрелити!
    Ссылка
    norma_zap
      norma_zap, 11.10.2020 21:44
    +1
    Cherevik22, 11.10.2020 21:11
    Норвегія з такою топово молоддю повинна найближчим часом вистрелити!
    Тремя днями раньше надо было выстреливать дома из сербами. А так конечно молодцы.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 11.10.2020 21:50
    0
    У руманештов облом по всем фронтам. Хорошо хоть нам не попались благодаря Исландии в 2021...
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 11.10.2020 21:43
    0
    угорський норвежець Токмак Нгуен своїй збірній не потрібен.
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 11.10.2020 21:11
    0
    Норвегія з такою топово молоддю повинна найближчим часом вистрелити!
    Ссылка
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