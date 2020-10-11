Лига наций B. Норвегия благодаря хет-трику Холанда разгромила Румынию

Завершились два матча третьего тура Лиги наций во втором по силе дивизионе. В группе B1 Норвегия на своем поле разгромила Румынию, а в квартете B4 Болгария в гостях уступила Финляндии.
Лига наций, 3 тур
Норвегия – Румыния – 4:0
Голы: 1:0 – 13 Холанд, 2:0 – 39 Серлот, 3:0 – 64 Холанд, 4:0 – 74 Холанд.
Норвегия: Ярстейн, Мелинг, Эльабделлауи (Свенссон, 79), Айер, Страннберг, Берге, Норманн (Мидтше, 70), Эдегор (Линнес, 70), Эльюнусси (Хеуге, 85), Серлот, Холанд (Кинг, 79).
Румыния: Тэтэрушану, Буркэ, Тошка, Банку, Крецу (Максим, 75), Марин, Чикылдэу (Станчу, 75), Хаджи (Митрицэ, 64), Маня, Янку (Алибек, 90), Пушкаш (Кешерю, 64).
Финляндия – Болгария – 2:0
Голы: 1:0 – 52 Тэйлор, 2:0 – 67 Йенсен.
Финляндия: Градецки, Райтала, Уронен, Араюури, Тойвио, Тэйлор (Сойри, 74), Камара, Нисканен (Алхо, 87), Спарв, Пукки (Карьялайнен, 87), Похьянпало (Йенсен, 65).
Болгария: Луков, Димитров, Недялков (Велковски, 60), Попов, Малинов, Йомов, Цветков (Карабельев, 75), Десподов, Божиков, Иса (Краев, 60), Илиев (Неделев, 75).
Напомним, ранее Ирландия и Уэльс расписали мировую.
Источник — Sport.ua
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