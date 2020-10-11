Нет Бэйла – нет голов. Ирландия и Уэльс расписали мировую

Продолжается турнир во 2-й по силе Лиге наций B. 11 октября состоялся первый матч игрового дня в четвертой группе.

Лидер квартета сборная Уэльса, в составе которой отсутствует травмированный Гарет Бэйл, расписала на выезде безголевую ничью с ирландцами. На 84-й минуте матча хозяева еще и остались в меньшинстве после удаления полузащитника Джеймса Макклейна.

Отметим, что в этой группе также играют Финляндия и Болгария.

Лига наций. 3-й тур

Ирландия – Уэльс – 0:0

Удаление Макклейна