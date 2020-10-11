Нет Бэйла – нет голов. Ирландия и Уэльс расписали мировую

Продолжается турнир во 2-й по силе Лиге наций B. 11 октября состоялся первый матч игрового дня в четвертой группе.
Лидер квартета сборная Уэльса, в составе которой отсутствует травмированный Гарет Бэйл, расписала на выезде безголевую ничью с ирландцами. На 84-й минуте матча хозяева еще и остались в меньшинстве после удаления полузащитника Джеймса Макклейна.
Отметим, что в этой группе также играют Финляндия и Болгария.
Лига наций. 3-й тур
Ирландия – Уэльс – 0:0
Удаление Макклейна
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Источник — Sport.ua
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