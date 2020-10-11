Ирландия – Уэльс – 0:0. Обзор матча

В матче 3-го тура Лиги наций сборная Ирландии на своем поле сыграла вничью с национальной командой Уэльса со счетом 0:0.
События матча
|83'
|Джеймс Макклин (Ирландия) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua
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