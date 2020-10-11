ВИДЕО. Как Надаль деклассировал Джоковича в финале Ролан Гаррос

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 13-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции по теннису.
В финале грунтовый король не оставил шансов лидеру мирового рейтинга Новаку Джоковичу, выиграв в трех сетах – 6:0, 6:2, 7:5
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Источник — Roland Garros
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