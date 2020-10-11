Рух в контрольном матче обыграл Буковину

Голы в свой актив записали Николай Кухаревич и Валерий Федорчук

  • 11.10.2020 19:22
  • 527 просмотров
  • 1 комментарий
Рух в контрольном матче обыграл Буковину
© ФК Рух

Львовский «Рух» заполнил международную паузу, связанную с матчами национальных сборных, контрольным матчем.

Соперником команды Ивана Федыка была черновицкая «Буковина», выступающая во Второй лиге.

Матч завершился со счетом 2:0, голы в свой актив записали Николай Кухаревич и Валерий Федорчук.

Контрольный матч

«Рух» (Львов) – «Буковина» (Черновцы) – 2:0 (1:0).
Голи: Кухаревич, 34, Федорчук, 75.

«Рух»: Мысак, Дуць, Федорчук, Бойчук И., Заставный, Калюжный, Мысык, Кухаревич (Козловский, 68), Кухарук, Парамонов, Синица.

Напомним, недавно гендиректор «Руха» опроверг слухи о переговорах с Вернидубом.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Рух Львов

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Mak7im
    online
      Mak7im, 11.10.2020 20:06
    0
    Гра дуже слабка!!!.... Потрібен новий тренер! Вернидуб!!!
    Ссылка
    Mak7im
    online
      Mak7im, 11.10.2020 20:06
    0
    Гра дуже слабка!!!.... Потрібен новий тренер! Вернидуб!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности