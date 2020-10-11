Рух в контрольном матче обыграл Буковину

Львовский «Рух» заполнил международную паузу, связанную с матчами национальных сборных, контрольным матчем.
Соперником команды Ивана Федыка была черновицкая «Буковина», выступающая во Второй лиге.
Матч завершился со счетом 2:0, голы в свой актив записали Николай Кухаревич и Валерий Федорчук.
Контрольный матч
«Рух» (Львов) – «Буковина» (Черновцы) – 2:0 (1:0).
Голи: Кухаревич, 34, Федорчук, 75.
«Рух»: Мысак, Дуць, Федорчук, Бойчук И., Заставный, Калюжный, Мысык, Кухаревич (Козловский, 68), Кухарук, Парамонов, Синица.
Напомним, недавно гендиректор «Руха» опроверг слухи о переговорах с Вернидубом.
Источник — ФК Рух Львов
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