Гендиректор Руха опроверг слухи о переговорах с Вернидубом

Генеральный директор «Руха» Игорь Дедышин опроверг информацию о том, что клуб ведет переговоры с экс-тренером «Зари» Юрием Вернидубом:
«Если откровенно, то слухи просто не хочется комментировать. Даже не знаю, кто заинтересован в их распространении.
«Рух» никаких переговоров с Юрием Вернидубом не вел. Главным тренером остается Иван Федык, который сейчас готовит команду к очередному матчу УПЛ с «Динамо».
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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