Гендиректор Руха опроверг слухи о переговорах с Вернидубом

Генеральный директор «Руха» Игорь Дедышин опроверг информацию о том, что клуб ведет переговоры с экс-тренером «Зари» Юрием Вернидубом:

«Если откровенно, то слухи просто не хочется комментировать. Даже не знаю, кто заинтересован в их распространении.

«Рух» никаких переговоров с Юрием Вернидубом не вел. Главным тренером остается Иван Федык, который сейчас готовит команду к очередному матчу УПЛ с «Динамо».