Гендиректор Руха опроверг слухи о переговорах с Вернидубом

Львовский клуб доверяет Ивану Федыку

  • 11.10.2020 15:20
  • 548 просмотров
  • 1 комментарий
Гендиректор Руха опроверг слухи о переговорах с Вернидубом
© ФК Шахтер Солигорск. Юрий Вернидуб

Генеральный директор «Руха» Игорь Дедышин опроверг информацию о том, что клуб ведет переговоры с экс-тренером «Зари» Юрием Вернидубом:

«Если откровенно, то слухи просто не хочется комментировать. Даже не знаю, кто заинтересован в их распространении.

«Рух» никаких переговоров с Юрием Вернидубом не вел. Главным тренером остается Иван Федык, который сейчас готовит команду к очередному матчу УПЛ с «Динамо».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Mak7im
    online
      Mak7im, 11.10.2020 15:39
    +1
    Дасть президент гроші буде Вернидуб...Не дасть залишиться Федик.Як на мене тут все просто!
    Ссылка
    Mak7im
    online
      Mak7im, 11.10.2020 15:39
    +1
    Дасть президент гроші буде Вернидуб...Не дасть залишиться Федик.Як на мене тут все просто!
    Ссылка
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