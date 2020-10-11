ФОТО. Хави выиграл очередной кубок

Катарский «Аль-Садд» выиграл Кубок Ooredoo, обыграв в финале «Аль-Араби» (4:0). Для главного тренера «Аль-Садд» Хави этот трофей стал третьим в тренерской карьере.

До этого экс-игрок «Барселоны» выиграл Кубок шейха Яссима и Кубок наследного принца Катара.

Хави возглавил «Аль-Садд» в мае 2019 года. В прошлом сезоне Хави отказался возглавить Барселону.