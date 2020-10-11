ФОТО. Хави выиграл очередной кубок

Катарский «Аль-Садд» выиграл Кубок Ooredoo, обыграв в финале «Аль-Араби» (4:0). Для главного тренера «Аль-Садд» Хави этот трофей стал третьим в тренерской карьере.
До этого экс-игрок «Барселоны» выиграл Кубок шейха Яссима и Кубок наследного принца Катара.
Хави возглавил «Аль-Садд» в мае 2019 года. В прошлом сезоне Хави отказался возглавить Барселону.
🏆🤍🖤@qatarairwaysar @pumafootball pic.twitter.com/2j2ZgFgHIe— Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) October 11, 2020
Виталий Петровский, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.