ХАВИ: «Отказался стать тренером Барселоны. Мне еще рано»

«Барселона» на этой неделе уволила тренера Эрнесто Вальверде, а вместо него одним из главных претендентов был экс-хавбек команды Хави, который сейчас работает в Катаре.
Легендарный для каталонцев игрок считает, что ему еще рано работать с командой такого уровня.
«Было предложение «Барселоны», но я отказался. Мне еще рано быть тренером этой команды. Конечно, это остается моей мечтой, но точно не сейчас».
«Надеюсь, новый наставник Кике Сетьен добьется успеха. Мне нравится его стиль», - отметил Хави.
39-летний хавбек провел за каталонцев 767 матчей.
Источник — BBC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.