ХАВИ: «Отказался стать тренером Барселоны. Мне еще рано»

«Барселона» на этой неделе уволила тренера Эрнесто Вальверде, а вместо него одним из главных претендентов был экс-хавбек команды Хави, который сейчас работает в Катаре.

Легендарный для каталонцев игрок считает, что ему еще рано работать с командой такого уровня.

«Было предложение «Барселоны», но я отказался. Мне еще рано быть тренером этой команды. Конечно, это остается моей мечтой, но точно не сейчас».

«Надеюсь, новый наставник Кике Сетьен добьется успеха. Мне нравится его стиль», - отметил Хави.

39-летний хавбек провел за каталонцев 767 матчей.