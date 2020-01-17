ХАВИ: «Отказался стать тренером Барселоны. Мне еще рано»

Легенда клуба продолжает работать в Катаре

  • 17.01.2020 16:56
  • 863 просмотра
  • 4 комментария
ХАВИ: «Отказался стать тренером Барселоны. Мне еще рано»
© marca.com

«Барселона» на этой неделе уволила тренера Эрнесто Вальверде, а вместо него одним из главных претендентов был экс-хавбек команды Хави, который сейчас работает в Катаре.

Легендарный для каталонцев игрок считает, что ему еще рано работать с командой такого уровня.

«Было предложение «Барселоны», но я отказался. Мне еще рано быть тренером этой команды. Конечно, это остается моей мечтой, но точно не сейчас».

«Надеюсь, новый наставник Кике Сетьен добьется успеха. Мне нравится его стиль», - отметил Хави.

39-летний хавбек провел за каталонцев 767 матчей.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — BBC

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 17.01.2020 18:04
    +2
    Як можна відмовитись очолити колишню команду? (тренер Динамо)
    Ссылка
    Aleks Maydan
    Aleks Maydan, 17.01.2020 17:31
    +4
    Ну от чому там люди адекватно розуміють ситуацію і тверезо оцінюють свої сили і знання,а у нас кожне як тільки поступила якась пропозиція одразу дує щоки і вважає себе великим фахівцем і спасітелем?...
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 17.01.2020 17:25
    +3
    Там еще сложнее будет, чем в Барсе. В Барсе хотя бы везде профессионалы на своих местах
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 17.01.2020 17:01
    -3
    Мог бы потренироваться на Киевской голубой помойке вместо блондина.
    Ссылка
    Aleks Maydan
    Aleks Maydan, 17.01.2020 17:31
    +4
    Ну от чому там люди адекватно розуміють ситуацію і тверезо оцінюють свої сили і знання,а у нас кожне як тільки поступила якась пропозиція одразу дує щоки і вважає себе великим фахівцем і спасітелем?...
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 17.01.2020 17:25
    +3
    Там еще сложнее будет, чем в Барсе. В Барсе хотя бы везде профессионалы на своих местах
    Ссылка
    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 17.01.2020 18:04
    +2
    Як можна відмовитись очолити колишню команду? (тренер Динамо)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности