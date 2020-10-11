Вторая лига. Львовские Карпаты уступили Дунаевцам

Завершились два матча 6-го тура Второй лиги Украины в группе А. Львовские «Карпаты» уступили «Эпицентру» из Дунаевцев, а «Рубикон» обыграл «Волынь-2».
Вторая лига Украины А, 6 тур
«Эпицентр Дунаевцы» – «Карпаты» Львов - 2:0
Голы: Ничипоренко, 2. Раца, 50
Удаление: Сличный, 22 («Карпаты»)
«Рубикон» – «Волынь-2» – 1:0
Гол: Тищенко, 42.
Напомним, ранее во Второй лиге запорожский «Металлург» разгромил «Энергию», а «Подолье» взяло верх над «Ужгородом».
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Источник — Sport.ua
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