Вторая лига. Металлург разгромил Энергию, Подолье взяло верх над Ужгородом

10 октября состоялись 6 матчей 6-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
В группе A «Подолье» взяло верх над лидером, «Ужгородом» (2:1), и теперь команда из Хмельницкого в турнирной таблице стала второй (12 очков), уступая сопернику три пункта.
В группе B запорожский «Металлург» разгромил «Энергию» из Новой Каховки (4:0). Запорожская команда имеет 13 очков и уступает только лидеру, харьковскому «Металлу» (18 очков из 18).
Вторая лига Украины. 6-й тур
- Чайка – Нива Винница – 3:1
- Днепр Черкасcы – Перемога – 1:1
- Подолье – Ужгород – 2:1
- Черкащина – Николаев-2 – 2:0
- Реал Фарма – Никополь – 1:3
- Металлург – Энергия – 4:0
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Источник — Sport.ua
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