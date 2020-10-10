Вторая лига. Металлург разгромил Энергию, Подолье взяло верх над Ужгородом

10 октября состоялись 6 матчей 6-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

В группе A «Подолье» взяло верх над лидером, «Ужгородом» (2:1), и теперь команда из Хмельницкого в турнирной таблице стала второй (12 очков), уступая сопернику три пункта.

В группе B запорожский «Металлург» разгромил «Энергию» из Новой Каховки (4:0). Запорожская команда имеет 13 очков и уступает только лидеру, харьковскому «Металлу» (18 очков из 18).

Вторая лига Украины. 6-й тур

Чайка – Нива Винница – 3:1

Днепр Черкасcы – Перемога – 1:1

Подолье – Ужгород – 2:1

Черкащина – Николаев-2 – 2:0

Реал Фарма – Никополь – 1:3

Металлург – Энергия – 4:0

Турнирные таблицы Второй лиги: группа A, группа B