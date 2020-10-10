6-й тур
Подолье
2:1
Ужгород
10.10.2020, FT

Вторая лига. Металлург разгромил Энергию, Подолье взяло верх над Ужгородом

10 октября состоялись 6 матчей 6-го тура Второй лиги чемпионата Украины

  • 10.10.2020 19:52
  • 121 просмотр
  • 0 комментариев
Вторая лига. Металлург разгромил Энергию, Подолье взяло верх над Ужгородом
© ФК Энергия. Олег Федорчук

10 октября состоялись 6 матчей 6-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

В группе A «Подолье» взяло верх над лидером, «Ужгородом» (2:1), и теперь команда из Хмельницкого в турнирной таблице стала второй (12 очков), уступая сопернику три пункта.

В группе B запорожский «Металлург» разгромил «Энергию» из Новой Каховки (4:0). Запорожская команда имеет 13 очков и уступает только лидеру, харьковскому «Металлу» (18 очков из 18).

Вторая лига Украины. 6-й тур

  • Чайка – Нива Винница – 3:1
  • Днепр Черкасcы – Перемога – 1:1
  • Подолье – Ужгород – 2:1
  • Черкащина – Николаев-2 – 2:0
  • Реал Фарма – Никополь – 1:3
  • Металлург – Энергия – 4:0

Турнирные таблицы Второй лиги: группа A, группа B

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности