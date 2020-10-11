Лига наций C. Казахстан и Албания сыграли в безголевую ничью

В матче третьего тура Лиги наций в группе C4 сборные Казахстана и Албании не сумели отличиться забитыми мячами, финальный свисток главного арбитра зафиксировал на табло счет 0:0.
Казахстан – Албания – 0:0
Казахстан: Покатилов, Суюмбаев, Керимжанов, Марочкин (Бейсебеков, 46), Ерланов, Тагыберген, Абикен, Зайнутдинов (Жаксылыков, 86), Куат (Перцух, 69), Быстров, Аймбетов (Федин, 70).
Албания: Бериша, Гимшити, Дермаку, Весели, Кумбула, Баре, Траши (Мемола, 82), Калаку, Абраши (Лячи, 86), Манай (Сефери, 82), Броя.
Предупреждения: Суюмбаев (22), Быстров (32), Броя (42), Дермаку (43).
Отметим, что Казахстан и Албания продолжают лидировать в турнирной таблице своего квартета, имея в активе по 4 очка. Но уже сегодня Литва и Беларусь смогут их обогнать в случае победы.
Источник — Sport.ua
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