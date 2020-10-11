Бабош и Младенович во второй раз подряд выиграли парный разряд Ролан Гаррос

Венгерско-французский дуэт Тимеа Бабош / Кристина Младенович защитил звание чемпионок парного разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В финальной встрече Бабош и Младенович, посеянные под вторым номером, оказались сильнее 14-х сеяных Алексы Гуарачи (Чили) и Дезире Кравчик (США).
Ролан Гаррос. Финал парного разряда
Тимеа Бабош / Кристина Младенович – Алекса Гуарачи / Дезире Кравчик – 6:4, 7:5
Для француженки это уже пятый парный титул на турнирах Grand Slam. Венгерка одержала четвёртую победу на турнирах Большого Шлема.
Напомним, что в 1/4 финала Бабош и Младенович остановили украинско-белорусский тандем Марта Костюк / Александра Саснович.
Источник — Sport.ua
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