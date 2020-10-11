Бабош и Младенович во второй раз подряд выиграли парный разряд Ролан Гаррос

Этому дуэту в 1/4 финала проиграла Марта Костюк

  • 11.10.2020 17:48
  • 240 просмотров
  • 0 комментариев
Бабош и Младенович во второй раз подряд выиграли парный разряд Ролан Гаррос
© Ролан Гаррос

Венгерско-французский дуэт Тимеа Бабош / Кристина Младенович защитил звание чемпионок парного разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису.
 
В финальной встрече Бабош и Младенович, посеянные под вторым номером, оказались сильнее 14-х сеяных Алексы Гуарачи (Чили) и Дезире Кравчик (США).
 
Ролан Гаррос. Финал парного разряда
Тимеа Бабош / Кристина Младенович – Алекса Гуарачи / Дезире Кравчик – 6:4, 7:5

Для француженки это уже пятый парный титул на турнирах Grand Slam. Венгерка одержала четвёртую победу на турнирах Большого Шлема.
 
Напомним, что в 1/4 финала Бабош и Младенович остановили украинско-белорусский тандем Марта Костюк / Александра Саснович.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности