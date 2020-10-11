Аталанта не входит даже в топ-10 по зарплатам в Серии А

Лидирует с запасом «Ювентус»

  • 11.10.2020 16:06
  • 794 просмотра
  • 2 комментария
Аталанта не входит даже в топ-10 по зарплатам в Серии А
© twitter.com/Atalanta_BC

Итальянская La Gazzetta dello Sport опубликовала данные по зарплатам всех игроков и команд Серии А.

Самая большая зарплатная ведомость у «Ювентуса» - 236 миллионов евро в год. В составе туринцев выступает и самый высокооплачиваемый игрок лиги – Криштиану Роналду с зарплатой 31 миллион евро в год.

«Аталанта» Руслана Малиновского, несмотря на отличные результаты в последние годы, занимает лишь 11-е место из 20 в Серии А по зарплатной ведомости с 42,6 миллиона евро. Зарплата самого Малиновского – 1 миллион евро в год.

Также в Серии А выступает еще один украинец – резервный голкипер «Наполи» Никита Контини-Барановский. Его зарплата – 300 тысяч евро в год.

Зарплатные ведомости всех клубов Серии А:

Ранее также были опубликованы зарплаты тренеров команд Серии А.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — La Gazzetta dello Sport

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 11.10.2020 16:49
    0
    резервный голкипер «Наполи» Никита Контини-Барановский, почему мы за него не знаем?...хоть и резерв но Наполи..это уровень
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 11.10.2020 16:19
    0
    Миранчук на старте будет получать больше Малиновского, который отыграл год, на целых полляма. Кто-то некисло поимел Аталанту на русском полене, которое еще ни разу не сыграло.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 11.10.2020 16:49
    0
    резервный голкипер «Наполи» Никита Контини-Барановский, почему мы за него не знаем?...хоть и резерв но Наполи..это уровень
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 11.10.2020 16:19
    0
    Миранчук на старте будет получать больше Малиновского, который отыграл год, на целых полляма. Кто-то некисло поимел Аталанту на русском полене, которое еще ни разу не сыграло.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности