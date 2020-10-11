Аталанта не входит даже в топ-10 по зарплатам в Серии А

Итальянская La Gazzetta dello Sport опубликовала данные по зарплатам всех игроков и команд Серии А.

Самая большая зарплатная ведомость у «Ювентуса» - 236 миллионов евро в год. В составе туринцев выступает и самый высокооплачиваемый игрок лиги – Криштиану Роналду с зарплатой 31 миллион евро в год.

«Аталанта» Руслана Малиновского, несмотря на отличные результаты в последние годы, занимает лишь 11-е место из 20 в Серии А по зарплатной ведомости с 42,6 миллиона евро. Зарплата самого Малиновского – 1 миллион евро в год.

Также в Серии А выступает еще один украинец – резервный голкипер «Наполи» Никита Контини-Барановский. Его зарплата – 300 тысяч евро в год.

Зарплатные ведомости всех клубов Серии А:

Ранее также были опубликованы зарплаты тренеров команд Серии А.