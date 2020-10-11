Сборная Украины провела 150-й официальный матч за историю

Кроме того, украинцы забили 80-й мяч на НСК «Олимпийский»

  • 11.10.2020 15:30
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  • 4 комментария
Сборная Украины провела 150-й официальный матч за историю
© УАФ. Руслан Малиновский

Поединок с Германией (1:2) стал 150-м, проведенным сборной Украины на официальном уровне. 75 встреч наша национальная дружина отыграла в чемпионатах мира, 68 - в чемпионатах Европы и 7 - в Лиге наций. В этих матчах украинцы одержали в общей сложности 71 победу, 40 игр завершили вничью, 39 проиграли (мячи 213-137).

Между тем юбилейным оказался и гол Руслана Малиновского - 80-м, забитым сборной на НСК «Олимпийский». 36 раз украинцы поражали ворота соперников на главной спортивной арене страны в чемпионатах Европы, 26 - в товарищеских встречах, 17 - в чемпионатах мира и 1 - в Лиге наций. Чаще других забивали на НСК «Олимпийский» Андрей Шевченко - 13 голов, Сергей Ребров - 7 и Андрей Ярмоленко - 5.

Юбилейные голы сборной Украины на НСК «Олимпийский»

Гол

Дата

Ранг

Игрок

Соперник

Минута

Счет

1-й

25.05.1994

ТМ

Виктор ЛЕОНЕНКО

Беларусь

62' (1:1)

3:1

10-й

13.08.1996

ТМ

Виктор ЛЕОНЕНКО

Литва

66' (3:1)

5:2

20-й

15.11.1997

ЧМо

Андрей ШЕВЧЕНКО

Хорватия

5' (1:0)

1:1

30-й

14.10.1998

ЧЕо

Андрей ГУСИН

Армения

80' (2:0)

2:0

40-й

12.10.2002

ЧЕо

Андрей ВОРОБЕЙ

Греция

51' (1:0)

2:0

50-й

28.05.2006

ТМ

Андрей ВОРОБЕЙ

Коста-Рика

35' (2:0)

4:0

60-й

17.10.2007

ЧЕо

Олег ГУСЕВ

Фареры

43' (2:0)

5:0

70-й

11.06.2012

ЧЕф

Андрей ШЕВЧЕНКО

Швеция

62' (2:1)

2:1

80-й

10.10.2020

ЛН

Руслан МАЛИНОВСКИЙ

Германия

77' (1:2)

1:2

ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    brm61
      brm61, 11.10.2020 16:57
    0
    Взагалі-то це був 269-й офіційний матч збірної. Автор, що куриш?
    Ссылка
    Surkisbravo!
      Surkisbravo!, 11.10.2020 15:46
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Александр Сидорчук, 11.10.2020 15:37
    Стоял бы сепар пятов семь штук пропустил бы !!!
    Згинь. підарчук поганий!
    Ссылка
    Александр Сидорчук
      Александр Сидорчук, 11.10.2020 15:37
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Стоял бы сепар пятов семь штук пропустил бы !!!
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 11.10.2020 15:34
    -5
    Комментарий свернут. Показать
    Если бы не динамовские брёвна и дырка Бущан позорники нации,могли бы 150 матч и на мажорной ноте закончитт
    Ссылка
    Surkisbravo!
    online
      Surkisbravo!, 11.10.2020 15:46
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Александр Сидорчук, 11.10.2020 15:37
    Стоял бы сепар пятов семь штук пропустил бы !!!
    Згинь. підарчук поганий!
    Ссылка
    brm61
    online
      brm61, 11.10.2020 16:57
    0
    Взагалі-то це був 269-й офіційний матч збірної. Автор, що куриш?
    Ссылка
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