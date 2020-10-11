Сборная Украины провела 150-й официальный матч за историю

Поединок с Германией (1:2) стал 150-м, проведенным сборной Украины на официальном уровне. 75 встреч наша национальная дружина отыграла в чемпионатах мира, 68 - в чемпионатах Европы и 7 - в Лиге наций. В этих матчах украинцы одержали в общей сложности 71 победу, 40 игр завершили вничью, 39 проиграли (мячи 213-137).
Между тем юбилейным оказался и гол Руслана Малиновского - 80-м, забитым сборной на НСК «Олимпийский». 36 раз украинцы поражали ворота соперников на главной спортивной арене страны в чемпионатах Европы, 26 - в товарищеских встречах, 17 - в чемпионатах мира и 1 - в Лиге наций. Чаще других забивали на НСК «Олимпийский» Андрей Шевченко - 13 голов, Сергей Ребров - 7 и Андрей Ярмоленко - 5.
Юбилейные голы сборной Украины на НСК «Олимпийский»
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Игрок
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
25.05.1994
|
ТМ
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
Беларусь
|
62' (1:1)
|
3:1
|
10-й
|
13.08.1996
|
ТМ
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
Литва
|
66' (3:1)
|
5:2
|
20-й
|
15.11.1997
|
ЧМо
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Хорватия
|
5' (1:0)
|
1:1
|
30-й
|
14.10.1998
|
ЧЕо
|
Андрей ГУСИН
|
Армения
|
80' (2:0)
|
2:0
|
40-й
|
12.10.2002
|
ЧЕо
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Греция
|
51' (1:0)
|
2:0
|
50-й
|
28.05.2006
|
ТМ
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Коста-Рика
|
35' (2:0)
|
4:0
|
60-й
|
17.10.2007
|
ЧЕо
|
Олег ГУСЕВ
|
Фареры
|
43' (2:0)
|
5:0
|
70-й
|
11.06.2012
|
ЧЕф
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Швеция
|
62' (2:1)
|
2:1
|
80-й
|
10.10.2020
|
ЛН
|
Руслан МАЛИНОВСКИЙ
|
Германия
|
77' (1:2)
|
1:2
ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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