Сборная Украины провела 150-й официальный матч за историю

Поединок с Германией (1:2) стал 150-м, проведенным сборной Украины на официальном уровне. 75 встреч наша национальная дружина отыграла в чемпионатах мира, 68 - в чемпионатах Европы и 7 - в Лиге наций. В этих матчах украинцы одержали в общей сложности 71 победу, 40 игр завершили вничью, 39 проиграли (мячи 213-137).

Между тем юбилейным оказался и гол Руслана Малиновского - 80-м, забитым сборной на НСК «Олимпийский». 36 раз украинцы поражали ворота соперников на главной спортивной арене страны в чемпионатах Европы, 26 - в товарищеских встречах, 17 - в чемпионатах мира и 1 - в Лиге наций. Чаще других забивали на НСК «Олимпийский» Андрей Шевченко - 13 голов, Сергей Ребров - 7 и Андрей Ярмоленко - 5.

Юбилейные голы сборной Украины на НСК «Олимпийский»

Гол Дата Ранг Игрок Соперник Минута Счет 1-й 25.05.1994 ТМ Виктор ЛЕОНЕНКО Беларусь 62' (1:1) 3:1 10-й 13.08.1996 ТМ Виктор ЛЕОНЕНКО Литва 66' (3:1) 5:2 20-й 15.11.1997 ЧМо Андрей ШЕВЧЕНКО Хорватия 5' (1:0) 1:1 30-й 14.10.1998 ЧЕо Андрей ГУСИН Армения 80' (2:0) 2:0 40-й 12.10.2002 ЧЕо Андрей ВОРОБЕЙ Греция 51' (1:0) 2:0 50-й 28.05.2006 ТМ Андрей ВОРОБЕЙ Коста-Рика 35' (2:0) 4:0 60-й 17.10.2007 ЧЕо Олег ГУСЕВ Фареры 43' (2:0) 5:0 70-й 11.06.2012 ЧЕф Андрей ШЕВЧЕНКО Швеция 62' (2:1) 2:1 80-й 10.10.2020 ЛН Руслан МАЛИНОВСКИЙ Германия 77' (1:2) 1:2

ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.