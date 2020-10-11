Сборная Украины потерпела первое за три года поражение на своем поле

Проиграв Германии (1:2), сборная Украины прервала свою рекордную домашнюю серию без поражений, которая составила 10 матчей (9 побед и 1 ничья).

Последний раз наша национальная дружина покидала поле побежденной в родных стенах почти день в день 3 года назад, причем также в Киеве - 9 октября 2017-го, уступив со счетом - 0:2 Хорватии в отборочном турнире чемпионата мира.

Самые продолжительные домашние беспроигрышные серии сборной Украины