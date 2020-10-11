Сборная Украины потерпела первое за три года поражение на своем поле

Домашняя беспроигрышная серия украинцев составила 10 матчей

  • 11.10.2020 15:07
  • 561 просмотр
  • 21 комментарий
Сборная Украины потерпела первое за три года поражение на своем поле
© УАФ

Проиграв Германии (1:2), сборная Украины прервала свою рекордную домашнюю серию без поражений, которая составила 10 матчей (9 побед и 1 ничья).

Последний раз наша национальная дружина покидала поле побежденной в родных стенах почти день в день 3 года назад, причем также в Киеве - 9 октября 2017-го, уступив со счетом - 0:2 Хорватии в отборочном турнире чемпионата мира.

Самые продолжительные домашние беспроигрышные серии сборной Украины

Серия

Началась

Соперник

Счет

Завершилась

Соперник

Счет

10 (+9=1)

10.11.2017

Словакия

2:1

10.10.2020

Германия

1:2

9 (+7=2)

26.03.2013

Молдова

2:1

08.09.2014

Словакия

0:1

9 (+6=3)

11.06.1995

Хорватия

1:0

15.07.1998

Польша

1:2

9 (+4=5)

06.09.2003

Сев. Ирландия

0:0

07.09.2005

Турция

0:1

8 (+7=1)

08.10.2005

Албания

2:2

12.09.2007

Италия

1:2

8 (+7=1)

14.11.2015

Словения

2:0

09.10.2017

Хорватия

0:2

8 (+6=2)

17.10.2007

Фареры

5:0

12.08.2009

Турция

0:3

8 (+4=4)

19.08.1998

Грузия

4:0

02.09.2000

Польша

1:3
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 11.10.2020 15:58
    0
    Maks7777, 11.10.2020 15:27
    Бущан и динамовские брёвна позор нации
    Ты случайная отрыжка папиного хYя
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 11.10.2020 15:57
    0
    Sentinel, 11.10.2020 15:51
    Вестники ватного апокалипсиса - тимофеюк, бойкинюк, максинюк и их дедушка иванов
    Рупор села и брёвен это ты?
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 11.10.2020 15:55
    +1
    Евгений Бойкинюк, 11.10.2020 15:54
    умалишённые, а может никогда этого ума у них и не было здесь это норма, к сожалению.
    ты себе мозгов отвел очень много?
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 11.10.2020 15:54
    +1
    Олег Тимофеюк, 11.10.2020 15:43
    Так прыгуны это вы как раз клоун позорный.
    "леди у гагу", малышка,как ты себя находишь?
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 11.10.2020 15:54
    0
    Олег Тимофеюк, 11.10.2020 15:43
    Так прыгуны это вы как раз клоун позорный.
    умалишённые, а может никогда этого ума у них и не было здесь это норма, к сожалению.
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 11.10.2020 15:54
    +1
    Евгений Бойкинюк, 11.10.2020 15:46
    классно живётся в украине без пророссийского Азарова?
    а ,кто такой Азаров ?
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 11.10.2020 15:51
    +1
    Aleks04, 11.10.2020 15:41
    Позор нации — Тимофекальюк, бойкинюк и ты (максинюк ). Предателей нигде не любят, да ещё и прыгунов пророссийских
    Вестники ватного апокалипсиса - тимофеюк, бойкинюк, максинюк и их дедушка иванов
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 11.10.2020 15:46
    -4
    Aleks04, 11.10.2020 15:41
    Позор нации — Тимофекальюк, бойкинюк и ты (максинюк ). Предателей нигде не любят, да ещё и прыгунов пророссийских
    классно живётся в украине без пророссийского Азарова?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 11.10.2020 15:43
    -2
    Aleks04, 11.10.2020 15:41
    Позор нации — Тимофекальюк, бойкинюк и ты (максинюк ). Предателей нигде не любят, да ещё и прыгунов пророссийских
    Так прыгуны это вы как раз клоун позорный.
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 11.10.2020 15:42
    -4
    Aleks04, 11.10.2020 15:41
    Позор нации — Тимофекальюк, бойкинюк и ты (максинюк ). Предателей нигде не любят, да ещё и прыгунов пророссийских
    иногда ты подаёшь признаки адекватности, но видимо всё же ты дятел.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 11.10.2020 15:41
    0
    Maks7777, 11.10.2020 15:27
    Бущан и динамовские брёвна позор нации
    Позор нации — Тимофекальюк, бойкинюк и ты (максинюк ). Предателей нигде не любят, да ещё и прыгунов пророссийских
    Ссылка
    Andre Petlyra
      Andre Petlyra, 11.10.2020 15:40
    0
    Maks7777, 11.10.2020 15:15
    Мда что значит брёвна киевские в составе
    Это ты про кротов бездомных которые платят в 3 раза больше чем Динамо за игры на Олимпийском бездомные
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 11.10.2020 15:31
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Nashwill, 11.10.2020 15:30
    а ти - позор своїх батьків
    Гомик запел, отбеливать брёвна и дырки динамовские прискокал
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 11.10.2020 15:30
    +3
    Maks7777, 11.10.2020 15:27
    Бущан и динамовские брёвна позор нации
    а ти - позор своїх батьків
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 11.10.2020 15:27
    -4
    Комментарий свернут. Показать
    Бущан и динамовские брёвна позор нации
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 11.10.2020 15:25
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    Zport., 11.10.2020 15:21
    С Испанией днонецкие деревяхи играли. Как тебе результат?
    Жаль что Степаненко ,не было с шахтёра был бы результат
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.10.2020 15:21
    +1
    Maks7777, 11.10.2020 15:15
    Мда что значит брёвна киевские в составе
    С Испанией днонецкие деревяхи играли. Как тебе результат?
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 11.10.2020 15:19
    +2
    Maks7777, 11.10.2020 15:15
    Мда что значит брёвна киевские в составе
    Если бы в ДК был ковид, а приехали бы только шахтёровские, то я сомневаюсь что результат был бы лучше.
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 11.10.2020 15:15
    0
    и скорее всего будет 4
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 11.10.2020 15:15
    -4
    Комментарий свернут. Показать
    Мда что значит брёвна киевские в составе
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 11.10.2020 15:30
    +3
    Maks7777, 11.10.2020 15:27
    Бущан и динамовские брёвна позор нации
    а ти - позор своїх батьків
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 11.10.2020 15:19
    +2
    Maks7777, 11.10.2020 15:15
    Мда что значит брёвна киевские в составе
    Если бы в ДК был ковид, а приехали бы только шахтёровские, то я сомневаюсь что результат был бы лучше.
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 11.10.2020 15:55
    +1
    Евгений Бойкинюк, 11.10.2020 15:54
    умалишённые, а может никогда этого ума у них и не было здесь это норма, к сожалению.
    ты себе мозгов отвел очень много?
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 11.10.2020 15:54
    +1
    Олег Тимофеюк, 11.10.2020 15:43
    Так прыгуны это вы как раз клоун позорный.
    "леди у гагу", малышка,как ты себя находишь?
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 11.10.2020 15:54
    +1
    Евгений Бойкинюк, 11.10.2020 15:46
    классно живётся в украине без пророссийского Азарова?
    а ,кто такой Азаров ?
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 11.10.2020 15:51
    +1
    Aleks04, 11.10.2020 15:41
    Позор нации — Тимофекальюк, бойкинюк и ты (максинюк ). Предателей нигде не любят, да ещё и прыгунов пророссийских
    Вестники ватного апокалипсиса - тимофеюк, бойкинюк, максинюк и их дедушка иванов
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.10.2020 15:21
    +1
    Maks7777, 11.10.2020 15:15
    Мда что значит брёвна киевские в составе
    С Испанией днонецкие деревяхи играли. Как тебе результат?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.10.2020 15:58
    0
    Maks7777, 11.10.2020 15:27
    Бущан и динамовские брёвна позор нации
    Ты случайная отрыжка папиного хYя
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 11.10.2020 15:57
    0
    Sentinel, 11.10.2020 15:51
    Вестники ватного апокалипсиса - тимофеюк, бойкинюк, максинюк и их дедушка иванов
    Рупор села и брёвен это ты?
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 11.10.2020 15:54
    0
    Олег Тимофеюк, 11.10.2020 15:43
    Так прыгуны это вы как раз клоун позорный.
    умалишённые, а может никогда этого ума у них и не было здесь это норма, к сожалению.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 11.10.2020 15:41
    0
    Maks7777, 11.10.2020 15:27
    Бущан и динамовские брёвна позор нации
    Позор нации — Тимофекальюк, бойкинюк и ты (максинюк ). Предателей нигде не любят, да ещё и прыгунов пророссийских
    Ссылка
    Andre Petlyra
      Andre Petlyra, 11.10.2020 15:40
    0
    Maks7777, 11.10.2020 15:15
    Мда что значит брёвна киевские в составе
    Это ты про кротов бездомных которые платят в 3 раза больше чем Динамо за игры на Олимпийском бездомные
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 11.10.2020 15:15
    0
    и скорее всего будет 4
    Ссылка
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