Сборная Украины потерпела первое за три года поражение на своем поле

Проиграв Германии (1:2), сборная Украины прервала свою рекордную домашнюю серию без поражений, которая составила 10 матчей (9 побед и 1 ничья).
Последний раз наша национальная дружина покидала поле побежденной в родных стенах почти день в день 3 года назад, причем также в Киеве - 9 октября 2017-го, уступив со счетом - 0:2 Хорватии в отборочном турнире чемпионата мира.
Самые продолжительные домашние беспроигрышные серии сборной Украины
|
Серия
|
Началась
|
Соперник
|
Счет
|
Завершилась
|
Соперник
|
Счет
|
10 (+9=1)
|
10.11.2017
|
Словакия
|
2:1
|
10.10.2020
|
Германия
|
1:2
|
9 (+7=2)
|
26.03.2013
|
Молдова
|
2:1
|
08.09.2014
|
Словакия
|
0:1
|
9 (+6=3)
|
11.06.1995
|
Хорватия
|
1:0
|
15.07.1998
|
Польша
|
1:2
|
9 (+4=5)
|
06.09.2003
|
Сев. Ирландия
|
0:0
|
07.09.2005
|
Турция
|
0:1
|
8 (+7=1)
|
08.10.2005
|
Албания
|
2:2
|
12.09.2007
|
Италия
|
1:2
|
8 (+7=1)
|
14.11.2015
|
Словения
|
2:0
|
09.10.2017
|
Хорватия
|
0:2
|
8 (+6=2)
|
17.10.2007
|
Фареры
|
5:0
|
12.08.2009
|
Турция
|
0:3
|
8 (+4=4)
|
19.08.1998
|
Грузия
|
4:0
|
02.09.2000
|
Польша
|
1:3
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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