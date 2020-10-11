Стало известно, сколько Шахтер заработал за последний год

Сегодня, 11 октября, донецкий «Шахтер» представил финансовый отчет за последний год. За последние 12 месяцев клуб заработал 2,5 миллиарда гривен и заплатил налогов на сумму 370 миллионов гривен.
Доходы «Шахтера»:
Выплаты от УЕФА и ФИФА - 1 256 000 000 грн
Продажа и аренда игроков - 928 000 000 грн
Коммерческая деятельность - 338 000 000 грн
Статьи коммерческих доходов:
Спонсорство и реклама - 275 000 000 грн
Продажа билетов и абонементов - 32 000 000 грн
Продажа атрибутики - 14 000 000 грн
Продажа прав на ТВ-трансляции - 13 000 000 грн
Ранее сразу 9 игроков и 9 сотрудников «Шахтера» заразились коронавирусом.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Всего 45 млн баксов?
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