Стало известно, сколько Шахтер заработал за последний год

Клуб представил финансовый отчет

  • 11.10.2020 14:57
  • 1926 просмотров
  • 11 комментариев
Стало известно, сколько Шахтер заработал за последний год
© twitter.com/FCShakhtar

Сегодня, 11 октября, донецкий «Шахтер» представил финансовый отчет за последний год. За последние 12 месяцев клуб заработал 2,5 миллиарда гривен и заплатил налогов на сумму 370 миллионов гривен.

Доходы «Шахтера»:

Выплаты от УЕФА и ФИФА - 1 256 000 000 грн

Продажа и аренда игроков - 928 000 000 грн

Коммерческая деятельность - 338 000 000 грн

Статьи коммерческих доходов:

Спонсорство и реклама - 275 000 000 грн

Продажа билетов и абонементов - 32 000 000 грн

Продажа атрибутики - 14 000 000 грн

Продажа прав на ТВ-трансляции - 13 000 000 грн

Ранее сразу 9 игроков и 9 сотрудников «Шахтера» заразились коронавирусом.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(15 голосов)

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Комментарии
    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 11.10.2020 15:51
    0
    Aleks04, 11.10.2020 15:09
    А может и будет. На данный момент прогресс
    прогресс у твоей шизофрении
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 11.10.2020 15:41
    -3
    "Продажа прав на ТВ-трансляции - 13 000 000 грн" - туфта. Як доходи можуть бути від клубного аналу?
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    Maks7777
      Maks7777, 11.10.2020 15:29
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    А сколько ФК Лесоповал киевский заработал со своими БРёВНАМИ
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.10.2020 15:20
    -1
    Aleks04, 11.10.2020 15:08
    Да, удивительно. Но скорее всего это выплаты от УЕФА за сезон 2018/19 (когда они вылетили от Айнтрахта). За сезон 2019/20 где-то 50-60 млн € будет
    Ооо спасибо, возможно
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.10.2020 15:10
    -4
    Евгений Бойкинюк, 11.10.2020 15:04
    внушительные деньги, можно было бы открыть второе дынамо в упл
    И не одно)
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 11.10.2020 15:09
    +1
    Евгений Бойкинюк, 11.10.2020 15:08
    но смысла в этих деньгах нету для футбольного общества украины, экономика в опе, упл в ближайшее время становится сильнее не будет.
    А может и будет. На данный момент прогресс
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 11.10.2020 15:08
    -1
    но смысла в этих деньгах нету для футбольного общества украины, экономика в опе, упл в ближайшее время становится сильнее не будет.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 11.10.2020 15:08
    0
    Trasher311987, 11.10.2020 15:01
    Почему такие маленькие выплаты от УЕФА?
    Всего 45 млн баксов?
    Да, удивительно. Но скорее всего это выплаты от УЕФА за сезон 2018/19 (когда они вылетили от Айнтрахта). За сезон 2019/20 где-то 50-60 млн € будет
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 11.10.2020 15:04
    -3
    внушительные деньги, можно было бы открыть второе дынамо в упл
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.10.2020 15:01
    -1
    Почему такие маленькие выплаты от УЕФА?
    Всего 45 млн баксов?
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 11.10.2020 15:29
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    А сколько ФК Лесоповал киевский заработал со своими БРёВНАМИ
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 11.10.2020 15:09
    +1
    Евгений Бойкинюк, 11.10.2020 15:08
    но смысла в этих деньгах нету для футбольного общества украины, экономика в опе, упл в ближайшее время становится сильнее не будет.
    А может и будет. На данный момент прогресс
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 11.10.2020 15:51
    0
    Aleks04, 11.10.2020 15:09
    А может и будет. На данный момент прогресс
    прогресс у твоей шизофрении
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 11.10.2020 15:08
    0
    Trasher311987, 11.10.2020 15:01
    Почему такие маленькие выплаты от УЕФА?
    Всего 45 млн баксов?
    Да, удивительно. Но скорее всего это выплаты от УЕФА за сезон 2018/19 (когда они вылетили от Айнтрахта). За сезон 2019/20 где-то 50-60 млн € будет
    Ссылка
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