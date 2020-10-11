Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Нужно понимать, против кого мы играли»

Лидер сборной Украины высказался о поражении от Германии

  • 11.10.2020 13:58
  • 717 просмотров
  • 7 комментариев
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Нужно понимать, против кого мы играли»
© УАФ. Андрей Ярмоленко

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение от Германии (1:2) в Лиге наций. Футболист объяснил результат матча, а также поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Мы бились, старались. Пришли болельщики, хочу поблагодарить их за поддержку, мы это чувствовали. Люди соскучились по футболу.

Считаю, что все по делу. Все всё видели. Наверное, сборная Германии сильнее нас и выиграла заслуженно. Но ничего страшного. Мы должны двигаться дальше и вынести урок с этой игры

Нужно понимать, против кого мы играли. Надо стремиться играть против таких команд на равных, пока нам это тяжело. Но это опыт. У нас много молодых ребят, для которых в будущем такие матчи сыграют огромную роль», – сказал Ярмоленко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 11.10.2020 14:24
    0
    Розумію чому Андрій гріє "лавку" у Вест-Хемі, після травм відновитись складно, ігрова практика відсутня а лідером збірної вважають за минулі заслуги.
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 11.10.2020 14:23
    0
    Андрію, тобі потрібна ігрова практика, стабільна. Давай хоча би в Чемпіоншип в оренду десь в Лондонську команду. Чи давай в оренду в Ференцварош до Реброва на сезон
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    Kevko
    online
      Kevko, 11.10.2020 14:19
    0
    Андрей, как то нужно качество своей игры улучшить. Капитанская повязка. Но скорости нет, обводок нет, острых передач нет, потери при приеме мяча... Это не уровень капитана и игрока сборной
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    a.fedorenko1953
      a.fedorenko1953, 11.10.2020 14:11
    +2
    По видеонарезкам голов за Вест Хем не понимал ,почему Андрюша греет лавку. Вчера все стало понятно. Ни скорости, ни обводки....
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 11.10.2020 14:07
    +1
    Бревноленко, ты бревно.
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    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 11.10.2020 14:07
    +2
    Если бы об этом меньше думали, то и игра была бы другой. Тебе ли об этом говорить, если играешь в топ-лиге.
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    pricolist
    online
      pricolist, 11.10.2020 14:05
    +1
    Вчера от тебя, как от лидера сборной, ожидали большего, чем множество потерь и криков на партнеров. Последние матчи полностью провалил
    Ссылка
    a.fedorenko1953
      a.fedorenko1953, 11.10.2020 14:11
    +2
    По видеонарезкам голов за Вест Хем не понимал ,почему Андрюша греет лавку. Вчера все стало понятно. Ни скорости, ни обводки....
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 11.10.2020 14:07
    +2
    Если бы об этом меньше думали, то и игра была бы другой. Тебе ли об этом говорить, если играешь в топ-лиге.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 11.10.2020 14:07
    +1
    Бревноленко, ты бревно.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 11.10.2020 14:05
    +1
    Вчера от тебя, как от лидера сборной, ожидали большего, чем множество потерь и криков на партнеров. Последние матчи полностью провалил
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 11.10.2020 14:24
    0
    Розумію чому Андрій гріє "лавку" у Вест-Хемі, після травм відновитись складно, ігрова практика відсутня а лідером збірної вважають за минулі заслуги.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 11.10.2020 14:23
    0
    Андрію, тобі потрібна ігрова практика, стабільна. Давай хоча би в Чемпіоншип в оренду десь в Лондонську команду. Чи давай в оренду в Ференцварош до Реброва на сезон
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 11.10.2020 14:19
    0
    Андрей, как то нужно качество своей игры улучшить. Капитанская повязка. Но скорости нет, обводок нет, острых передач нет, потери при приеме мяча... Это не уровень капитана и игрока сборной
    Ссылка
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