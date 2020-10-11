Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Нужно понимать, против кого мы играли»

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение от Германии (1:2) в Лиге наций. Футболист объяснил результат матча, а также поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Мы бились, старались. Пришли болельщики, хочу поблагодарить их за поддержку, мы это чувствовали. Люди соскучились по футболу.

Считаю, что все по делу. Все всё видели. Наверное, сборная Германии сильнее нас и выиграла заслуженно. Но ничего страшного. Мы должны двигаться дальше и вынести урок с этой игры

Нужно понимать, против кого мы играли. Надо стремиться играть против таких команд на равных, пока нам это тяжело. Но это опыт. У нас много молодых ребят, для которых в будущем такие матчи сыграют огромную роль», – сказал Ярмоленко.