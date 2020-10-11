В Интере шестой зараженный коронавирусом. Болезнь нашли у Янга

Английский защитник сдал положительный тест на коронавирус

  • 11.10.2020 13:23
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В Интере шестой зараженный коронавирусом. Болезнь нашли у Янга
© twitter.com/Inter

«Интер» сообщил о том, что защитник команды Эшли Янг сдал положительный тест на коронавирус. Игрок отправлен на самоизоляцию на две недели.

Это уже шестой случай заражения коронавирусом в «Интере» за последнюю неделю. Ранее заразились Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони, Раджа Найнгголан, Роберто Гальярдини и запасной вратарь Йонуц Раду.

Все шесть игроков не смогут принять участие в ближайшем матче команды – миланском дерби, которое состоится 17 октября в рамках четвертого тура Серии А.

Напомним, 27 октября «Интер» сыграет на выезде с «Шахтером» в рамках второго тура Лиги чемпионов.

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Источник — ФК Интер

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