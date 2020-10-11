Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Нелепая желтая. Обидно, что пропущу игру с Испанией»

Хавбек высказался о матче с Германией

  • 11.10.2020 12:41
  • 246 просмотров
  • 1 комментарий
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Нелепая желтая. Обидно, что пропущу игру с Испанией»
© УАФ

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский высказался о поражении от Германии (1:2) в Лиге наций. Футболист объяснил исход матча, а также прокомментировал дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.

«Получилась тяжелая игра против хорошего соперника. У них многие ребята выиграли Лигу чемпионов недавно. Отнеслись к ним со всем уважением.

В этом матче мы навязали ту борьбу, которой не хватило с Францией. В этом плане сыграли очень хорошо, агрессивно.

Жаль, что пропущу следующую игру. Если честно, я до матча не знал об этом. Нелепая желтая. Обидно, конечно, но что делать?», – сказал Малиновский.

Отметим, из-за дисквалификации Малиновский пропустит матч против Испании, который состоится 13 октября.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 11.10.2020 12:49
    0
    Руслан став топовим гравцем. Сподіваюсь перейде в якийсь гранд в найближчий час.
    -
    Технічно, тактично, фізично - Малиновський, це справжній топ.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 11.10.2020 12:49
    0
    Руслан став топовим гравцем. Сподіваюсь перейде в якийсь гранд в найближчий час.
    -
    Технічно, тактично, фізично - Малиновський, це справжній топ.
    Ссылка
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