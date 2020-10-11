Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Нелепая желтая. Обидно, что пропущу игру с Испанией»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский высказался о поражении от Германии (1:2) в Лиге наций. Футболист объяснил исход матча, а также прокомментировал дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.
«Получилась тяжелая игра против хорошего соперника. У них многие ребята выиграли Лигу чемпионов недавно. Отнеслись к ним со всем уважением.
В этом матче мы навязали ту борьбу, которой не хватило с Францией. В этом плане сыграли очень хорошо, агрессивно.
Жаль, что пропущу следующую игру. Если честно, я до матча не знал об этом. Нелепая желтая. Обидно, конечно, но что делать?», – сказал Малиновский.
Отметим, из-за дисквалификации Малиновский пропустит матч против Испании, который состоится 13 октября.
Источник — Футбол 1/2/3
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Технічно, тактично, фізично - Малиновський, це справжній топ.
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Технічно, тактично, фізично - Малиновський, це справжній топ.
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