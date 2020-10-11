Вест Хэм подпишет одного из лучших форвардов Чемпионшипа

«Вест Хэм» усилит свой состав нападающим «Брентфорда» Мохамедом Бенрахма.

Как сообщает английская пресса, лондонский клуб уже согласовал личный контракт с футболистом. Продолжаются переговоры между клубами. Ожидается, что за 25-летнего футболиста «Вест Хэм» заплатит около 30 млн фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне Чемпионшипа нападающий провёл 46 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.

Напомним, что внутреннее трансферное окно в Англии открыто до 16 октября.

Ранее «Вест Хэм» отчислил Джека Уилшира.