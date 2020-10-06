Вест Хэм отчислил Джека Уилшира

«Вест Хэм» официально объявил о том, что клуб покидает полузащитник Джек Уилшир.

С 28-летним футболистом расторгли контракт. Также клуб покинул другой хавбек Джош Каллен.

Напомним, что Уилшир перебрался в «Вест Хэм» в 2018 году. В этом сезоне он сыграл один матч в Кубке английской лиги с «Халлом» (5:1).

За лондонский клуб он провел всего 19 матчей, часто пропуская игры из-за травм.

Ранее он выступал за «Арсенал», «Болтон» и «Борнмут».

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