Вест Хэм отчислил Джека Уилшира

Футболист стал свободным агентом

  • 06.10.2020 01:00
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Вест Хэм отчислил Джека Уилшира
© Eurosport

«Вест Хэм» официально объявил о том, что клуб покидает полузащитник Джек Уилшир.

С 28-летним футболистом расторгли контракт. Также клуб покинул другой хавбек Джош Каллен.  

Напомним, что Уилшир перебрался в «Вест Хэм» в 2018 году. В этом сезоне он сыграл один матч в Кубке английской лиги с «Халлом» (5:1). 

За лондонский клуб он провел всего 19 матчей, часто пропуская игры из-за травм.

Ранее он выступал за «Арсенал», «Болтон» и «Борнмут». 

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Источник — ФК Вест Хэм

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