Луиш КАШТРУ: «Задача Шахтера – развивать футболистов»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о том, почему принял решение возглавить донецкий клуб в 2019 году:

«С самого первого дня в «Шахтере» наш успешный путь строили с главной целью – заработать титул. У меня была цель – стать чемпионом. Я хотел быть в клубе, который позволит бороться за золото.

Идя в «Шахтер», понимали, какая ответственность предстоит. Знали, что это топ-клуб с именем в Европе, и нужно отдавать все свои силы, чтобы зарабатывать титулы.

«Шахтер» всегда играет, чтобы побеждать и радовать своих болельщиков зрелищным футболом. Наша задача – развивать всех футболистов, и молодых ребят в частности, в коллективном контексте».