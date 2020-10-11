Луиш КАШТРУ: «Задача Шахтера – развивать футболистов»

Наставник «Шахтера» - о стратегии клуба

  • 11.10.2020 11:26
  • 351 просмотр
  • 5 комментариев
Луиш КАШТРУ: «Задача Шахтера – развивать футболистов»
© ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о том, почему принял решение возглавить донецкий клуб в 2019 году:

«С самого первого дня в «Шахтере» наш успешный путь строили с главной целью – заработать титул. У меня была цель – стать чемпионом. Я хотел быть в клубе, который позволит бороться за золото.

Идя в «Шахтер», понимали, какая ответственность предстоит. Знали, что это топ-клуб с именем в Европе, и нужно отдавать все свои силы, чтобы зарабатывать титулы.

«Шахтер» всегда играет, чтобы побеждать и радовать своих болельщиков зрелищным футболом. Наша задача – развивать всех футболистов, и молодых ребят в частности, в коллективном контексте».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 11.10.2020 12:54
    0
    Sviatoslav Kudelych, 11.10.2020 12:47
    вот кто настоящий бот на сайте, весь словарный лексикон из одного смайлика состоит
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 11.10.2020 12:47
    0
    Олег Тимофеюк, 11.10.2020 12:29
    Задача Шахтёра всегда побеждать, Луиш.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.10.2020 12:29
    -2
    Задача Шахтёра всегда побеждать, Луиш.
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 11.10.2020 12:23
    +1
    Судячи з того як розвинулись Маліновський, Петряк, Зубков ... то в Шахтарі українським футболістам краще довго не сидіти.
    -
    Ставка в Шахтарі розвиток бразильців. Ну що посіяли, те і пожнуть. Бо для бразильців Шахтар - це лише тимчасове пристанище + заробіток великих грошей. Ніяких інших цілей в них немає. Виключення Марлос. Але його з наче Металіст знайшов.
    -
    Зараз найбільш топовий гравець в Україні - це Малиновський. І він як раз і не підійшов Шахтарю і не дуже був потрібний кому-небудь в Україні.
    -
    А розвинувся Малиновський в Генкі та Аталанті до топового рівня. В Шахтарі мені подобається Степаненко, це дійсно гравець який виріс в Шахтарі. Але там великий характер самого Тараса. Зінченко теж втік з Шахтаря.
    Ставка на бразильців - це, з мого диванного боку обивателя, навряд чи дасть Шахтарю стати топовою командую в Європі.
    Ключове в зростанні команди - це тренер. Що власне довів Ганс-Дітер Флік, молодий, амбіційний, думаючий. А тренери в Шахтарі доволі середні та сіренькі.
    Шукайте потужного тренера десь в Німеччині. Можете спросити поради у того ж Ганс-Дітера Фліка чи Клоппа. Думаю вони знають перспективних німецьких тренерів.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.10.2020 11:38
    -1
    Продавать бразильцев, что бы ахметов себе новую дачу за 200млн евро купил
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 11.10.2020 12:23
    +1
    Судячи з того як розвинулись Маліновський, Петряк, Зубков ... то в Шахтарі українським футболістам краще довго не сидіти.
    -
    Ставка в Шахтарі розвиток бразильців. Ну що посіяли, те і пожнуть. Бо для бразильців Шахтар - це лише тимчасове пристанище + заробіток великих грошей. Ніяких інших цілей в них немає. Виключення Марлос. Але його з наче Металіст знайшов.
    -
    Зараз найбільш топовий гравець в Україні - це Малиновський. І він як раз і не підійшов Шахтарю і не дуже був потрібний кому-небудь в Україні.
    -
    А розвинувся Малиновський в Генкі та Аталанті до топового рівня. В Шахтарі мені подобається Степаненко, це дійсно гравець який виріс в Шахтарі. Але там великий характер самого Тараса. Зінченко теж втік з Шахтаря.
    Ставка на бразильців - це, з мого диванного боку обивателя, навряд чи дасть Шахтарю стати топовою командую в Європі.
    Ключове в зростанні команди - це тренер. Що власне довів Ганс-Дітер Флік, молодий, амбіційний, думаючий. А тренери в Шахтарі доволі середні та сіренькі.
    Шукайте потужного тренера десь в Німеччині. Можете спросити поради у того ж Ганс-Дітера Фліка чи Клоппа. Думаю вони знають перспективних німецьких тренерів.
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 11.10.2020 12:54
    0
    Sviatoslav Kudelych, 11.10.2020 12:47
    вот кто настоящий бот на сайте, весь словарный лексикон из одного смайлика состоит
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 11.10.2020 12:47
    0
    Олег Тимофеюк, 11.10.2020 12:29
    Задача Шахтёра всегда побеждать, Луиш.
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