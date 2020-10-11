Луиш КАШТРУ: «Задача Шахтера – развивать футболистов»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о том, почему принял решение возглавить донецкий клуб в 2019 году:
«С самого первого дня в «Шахтере» наш успешный путь строили с главной целью – заработать титул. У меня была цель – стать чемпионом. Я хотел быть в клубе, который позволит бороться за золото.
Идя в «Шахтер», понимали, какая ответственность предстоит. Знали, что это топ-клуб с именем в Европе, и нужно отдавать все свои силы, чтобы зарабатывать титулы.
«Шахтер» всегда играет, чтобы побеждать и радовать своих болельщиков зрелищным футболом. Наша задача – развивать всех футболистов, и молодых ребят в частности, в коллективном контексте».
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Ставка в Шахтарі розвиток бразильців. Ну що посіяли, те і пожнуть. Бо для бразильців Шахтар - це лише тимчасове пристанище + заробіток великих грошей. Ніяких інших цілей в них немає. Виключення Марлос. Але його з наче Металіст знайшов.
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Зараз найбільш топовий гравець в Україні - це Малиновський. І він як раз і не підійшов Шахтарю і не дуже був потрібний кому-небудь в Україні.
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А розвинувся Малиновський в Генкі та Аталанті до топового рівня. В Шахтарі мені подобається Степаненко, це дійсно гравець який виріс в Шахтарі. Але там великий характер самого Тараса. Зінченко теж втік з Шахтаря.
Ставка на бразильців - це, з мого диванного боку обивателя, навряд чи дасть Шахтарю стати топовою командую в Європі.
Ключове в зростанні команди - це тренер. Що власне довів Ганс-Дітер Флік, молодий, амбіційний, думаючий. А тренери в Шахтарі доволі середні та сіренькі.
Шукайте потужного тренера десь в Німеччині. Можете спросити поради у того ж Ганс-Дітера Фліка чи Клоппа. Думаю вони знають перспективних німецьких тренерів.
-
Ставка в Шахтарі розвиток бразильців. Ну що посіяли, те і пожнуть. Бо для бразильців Шахтар - це лише тимчасове пристанище + заробіток великих грошей. Ніяких інших цілей в них немає. Виключення Марлос. Але його з наче Металіст знайшов.
-
Зараз найбільш топовий гравець в Україні - це Малиновський. І він як раз і не підійшов Шахтарю і не дуже був потрібний кому-небудь в Україні.
-
А розвинувся Малиновський в Генкі та Аталанті до топового рівня. В Шахтарі мені подобається Степаненко, це дійсно гравець який виріс в Шахтарі. Але там великий характер самого Тараса. Зінченко теж втік з Шахтаря.
Ставка на бразильців - це, з мого диванного боку обивателя, навряд чи дасть Шахтарю стати топовою командую в Європі.
Ключове в зростанні команди - це тренер. Що власне довів Ганс-Дітер Флік, молодий, амбіційний, думаючий. А тренери в Шахтарі доволі середні та сіренькі.
Шукайте потужного тренера десь в Німеччині. Можете спросити поради у того ж Ганс-Дітера Фліка чи Клоппа. Думаю вони знають перспективних німецьких тренерів.
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