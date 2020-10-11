Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР: «Германия могла бы лучше реализовывать свои моменты»

Экс-игрок сборной Германии Бастиан Швайнштайгер высказался об игре команды со сборной Украины (2:1) в рамках Лиги наций.

«Сборная Германии могла бы лучше реализовывать свои моменты и не отдавать мяч так легко. Этой команде пойдет на пользу, если она будет чаще играть одним составом. Необходимо, чтобы на поле всегда были ключевые футболисты», — сказал Швайнтшайгер.

В группе А4 Германия занимает второе место (5 очков), Украина - третье (3 очка).