Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР: «Германия могла бы лучше реализовывать свои моменты»

Экс-игрок сборной Германии Бастиан Швайнштайгер высказался об игре команды со сборной Украины (2:1) в рамках Лиги наций.
«Сборная Германии могла бы лучше реализовывать свои моменты и не отдавать мяч так легко. Этой команде пойдет на пользу, если она будет чаще играть одним составом. Необходимо, чтобы на поле всегда были ключевые футболисты», — сказал Швайнтшайгер.
В группе А4 Германия занимает второе место (5 очков), Украина - третье (3 очка).
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Источник — УЕФА
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