Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР: «Германия могла бы лучше реализовывать свои моменты»

Легенда немецкой сборной высказался об игре команды с Украиной

  • 11.10.2020 10:43
  • 399 просмотров
  • 1 комментарий
Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР: «Германия могла бы лучше реализовывать свои моменты»
© Horizont. Бастиан Швайнштайгер

Экс-игрок сборной Германии Бастиан Швайнштайгер высказался об игре команды со сборной Украины (2:1) в рамках Лиги наций.

«Сборная Германии могла бы лучше реализовывать свои моменты и не отдавать мяч так легко. Этой команде пойдет на пользу, если она будет чаще играть одним составом. Необходимо, чтобы на поле всегда были ключевые футболисты», — сказал Швайнтшайгер.

В группе А4 Германия занимает второе место (5 очков), Украина - третье (3 очка). 

 

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    Penal
    online
      Penal, 11.10.2020 10:47
    0
    Объясните это Франкову.....
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 11.10.2020 10:47
    0
    Объясните это Франкову.....
    Ссылка
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