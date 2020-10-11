Юлиан ДРАКСЛЕР: «Добыли важные очки в группе»

Хавбек сборной Германии прокомментировал матч против Украины

  • 11.10.2020 10:17
  • 460 просмотров
  • 1 комментарий
Юлиан ДРАКСЛЕР: «Добыли важные очки в группе»
© Twitter

Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер доволен победой над сборной Украины (2:1) в матче Лиги наций.

«Сегодня вечером добыли важные очки в группе Лиги наций», - написал Дракслер в Instagram.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Alexis Sanchez
    online
      Alexis Sanchez, 11.10.2020 11:00
    0
    Такс, 0-4 от Испании, 1-7 от Франции, 1-2 от Германии. Ждём ответной игры с Испанией, и ответа на вопрос, сколько голов испанцы на этот раз вколотят Украине. Затем ожидает мегаинтересное противостояние Динамо с Ювентусом, и очередной вопрос - сколько же Роналду и компания вколотят Динамо на Олимпийском, пожалеют, или вколотят по полной программе
    Ссылка
    Alexis Sanchez
    online
      Alexis Sanchez, 11.10.2020 11:00
    0
    Такс, 0-4 от Испании, 1-7 от Франции, 1-2 от Германии. Ждём ответной игры с Испанией, и ответа на вопрос, сколько голов испанцы на этот раз вколотят Украине. Затем ожидает мегаинтересное противостояние Динамо с Ювентусом, и очередной вопрос - сколько же Роналду и компания вколотят Динамо на Олимпийском, пожалеют, или вколотят по полной программе
    Ссылка
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