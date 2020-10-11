Юлиан ДРАКСЛЕР: «Добыли важные очки в группе»

Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер доволен победой над сборной Украины (2:1) в матче Лиги наций.
«Сегодня вечером добыли важные очки в группе Лиги наций», - написал Дракслер в Instagram.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.