Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Немцы играли вполсилы, но мы не могли их наказать»

Эксперт прокомментировал поражение сборной Украины

  • 11.10.2020 09:42
  • 1437 просмотров
  • 4 комментария
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Немцы играли вполсилы, но мы не могли их наказать»
© Instagram. Евгений Левченко

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал поражение национальной команды в матче Лиги наций против Германии (1:2).

«1:2 объективно тот результат, который мы заслужили, но не хотели. Немцы играли порой вальяжно, вполсилы, но мы не могли их наказать. Второй тайм лучше, наглее, быстрее. Были моменты, но увы...», - написал Левченко.

Следующий матч Лиги наций сборная Украины проведет 13 октября против Испании.

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Источник — Twitter

(11 голосов)

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Комментарии
    Alexis Sanchez
    online
      Alexis Sanchez, 11.10.2020 10:53
    -1
    Такс, 0-4 от Испании, 1-7 от Франции, 1-2 от Германии. Ждём ответной игры с Испанией, и ответа на вопрос, сколько голов испанцы на этот раз вколотят Украине. Затем ожидает мегаинтересное противостояние Динамо с Ювентусом, и очередной вопрос - сколько же Роналду и компания вколотят Динамо на Олимпийском, пожалеют, или вколотят по полной программе
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.10.2020 10:36
    -1
    Не согласен, какое в пол силы.
    Вчера Кросс орал постоянно чтобы открывались, Рюдигер орал на Зюле что не страхует.
    Это их сила. Радует что мы на равных играли второй тайм.
    Опыт колосальный
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 11.10.2020 10:09
    +3
    Не хотели бургеры нас рвать! Пожалели.... или силы берегли и не хотели напрягаться...
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    Penal
    online
      Penal, 11.10.2020 10:05
    +1
    Здесь согласен - 1:2 счет, который не отвечает содержанию игры. Работа с мячом, скорость принятия решений, исполнение, культура паса, организация атаки - для нас это пока и в играх попроще остается проблемой.......
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 11.10.2020 10:09
    +3
    Не хотели бургеры нас рвать! Пожалели.... или силы берегли и не хотели напрягаться...
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 11.10.2020 10:05
    +1
    Здесь согласен - 1:2 счет, который не отвечает содержанию игры. Работа с мячом, скорость принятия решений, исполнение, культура паса, организация атаки - для нас это пока и в играх попроще остается проблемой.......
    Ссылка
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