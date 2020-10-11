Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Немцы играли вполсилы, но мы не могли их наказать»

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал поражение национальной команды в матче Лиги наций против Германии (1:2).
«1:2 объективно тот результат, который мы заслужили, но не хотели. Немцы играли порой вальяжно, вполсилы, но мы не могли их наказать. Второй тайм лучше, наглее, быстрее. Были моменты, но увы...», - написал Левченко.
Следующий матч Лиги наций сборная Украины проведет 13 октября против Испании.
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Источник — Twitter
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Вчера Кросс орал постоянно чтобы открывались, Рюдигер орал на Зюле что не страхует.
Это их сила. Радует что мы на равных играли второй тайм.
Опыт колосальный
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