Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Немцы играли вполсилы, но мы не могли их наказать»

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал поражение национальной команды в матче Лиги наций против Германии (1:2).

«1:2 объективно тот результат, который мы заслужили, но не хотели. Немцы играли порой вальяжно, вполсилы, но мы не могли их наказать. Второй тайм лучше, наглее, быстрее. Были моменты, но увы...», - написал Левченко.

Следующий матч Лиги наций сборная Украины проведет 13 октября против Испании.