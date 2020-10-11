Артем ФРАНКОВ о Бущане: «Бог мой, как же стыдно подобное пропускать»

Известный украинский журналист Артем Франков прокомментировал игру голкипера национальной команды Георгия Бущана в матче против Германии (1:2).
Напомним, что на старте второго тайма Бущан после навеса сбросил мяч прямо на голову Леону Горецке, который забил гол.
«Бог мой, как же стыдно подобное пропускать. Вот сколько уже говорят: спасать не надо (как в первом тайме от Гнабри и потом от Дракслера) - своего не пускай из ничего!», - написал Франков в Telegram.
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Источник — Telegram
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