Артем ФРАНКОВ о Бущане: «Бог мой, как же стыдно подобное пропускать»

Журналист разочарован пропущенным голом в матче с Германией

  • 11.10.2020 09:13
  • 3320 просмотров
  • 4 комментария
Артем ФРАНКОВ о Бущане: «Бог мой, как же стыдно подобное пропускать»
© Telegram. Артем Франков

Известный украинский журналист Артем Франков прокомментировал игру голкипера национальной команды Георгия Бущана в матче против Германии (1:2).

Напомним, что на старте второго тайма Бущан после навеса сбросил мяч прямо на голову Леону Горецке, который забил гол.

«Бог мой, как же стыдно подобное пропускать. Вот сколько уже говорят: спасать не надо (как в первом тайме от Гнабри и потом от Дракслера) - своего не пускай из ничего!», - написал Франков в Telegram.

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Источник — Telegram

(5 голосов)

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Комментарии
    solart1964
    online
      solart1964, 11.10.2020 09:55
    0
    Тема, иди шахматы комментируй. Футбол - не твое. Если бы вчера Бущан не выручал, то и без бабочки этой счет еще в первом тайме был бы 4:0 как минимум. Чистая математика. Пять сейвов, одна бабочка +4. БУщану опыта не хватает еще. Нервничал он сильно. Потому и ошибка. Я и Пятова защищал всегда и защищаю, и Бущана сейчас буду. Вчера он сделал свое дело на твердую пятерку.
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    axylinam
    online
      axylinam, 11.10.2020 09:46
    -1
    Аматоры такие и аналогичные мячи часто пропускают
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    wicker
    online
      wicker, 11.10.2020 09:45
    -1
    Філімонов також був хорошим воротарем до голу Шеви.....
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    Penal
    online
      Penal, 11.10.2020 09:37
    +3
    Безусловно пропущенный мяч курьезный, НО сколько таких или подобных курьёзов на счету Шовковского, Пятова...Да что там наших - европейских вратарей. Акцентировать на этом голе внимание от Франкова - не лучшая характеристика для " известного украинского журналиста" . При такой игре сборной было ещё с десяток моментов, где парень спас, а ещё расслабленность игроков Германии не позволили поразить ворота. В таких нервных условиях ошибётся кто угодно ......
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 11.10.2020 09:37
    +3
    Безусловно пропущенный мяч курьезный, НО сколько таких или подобных курьёзов на счету Шовковского, Пятова...Да что там наших - европейских вратарей. Акцентировать на этом голе внимание от Франкова - не лучшая характеристика для " известного украинского журналиста" . При такой игре сборной было ещё с десяток моментов, где парень спас, а ещё расслабленность игроков Германии не позволили поразить ворота. В таких нервных условиях ошибётся кто угодно ......
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 11.10.2020 09:55
    0
    Тема, иди шахматы комментируй. Футбол - не твое. Если бы вчера Бущан не выручал, то и без бабочки этой счет еще в первом тайме был бы 4:0 как минимум. Чистая математика. Пять сейвов, одна бабочка +4. БУщану опыта не хватает еще. Нервничал он сильно. Потому и ошибка. Я и Пятова защищал всегда и защищаю, и Бущана сейчас буду. Вчера он сделал свое дело на твердую пятерку.
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