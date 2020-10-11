Бущан получил самую высокую оценку в составе Украины от WhoScored

Украинский вратарь совершил 10 сэйвов в матче с Германией

  • 11.10.2020 08:28
  • 3805 просмотров
  • 9 комментариев
Бущан получил самую высокую оценку в составе Украины от WhoScored
© uaf.ua

Сборная Украины уступила Германии (1:2) в матче третьего тура Лиги наций. 

По итогам поединка портал WhoScored подготовил оценки футболистам обеих команд. Лучшим в составе сборной Украины стал Георгий Бущан. Украинский вратарь совершил 10 сэйвов и получил 7.2 балла.

А лучшим игроком матча стал Леон Горецка (7.8), который забил один из мячей.

Оценки матча Украина – Германия (1:2) от WhoScored.

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Источник — WhoScored.com

(17 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 11.10.2020 09:53
    0
    vostok, 11.10.2020 09:37
    А що це таке: "сейвів", шановний Голохвостов? Це слово не переводиться на українську мову?
    Переводиться - м"ячетроща !
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 11.10.2020 09:52
    0
    Касильяс выложил в сеть некоторые свои ляпы. Все ошибаются, даже великие.
    https://streamable.com/x36ei
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 11.10.2020 09:48
    0
    vostok, 11.10.2020 09:37
    А що це таке: "сейвів", шановний Голохвостов? Це слово не переводиться на українську мову?
    Все переводится, но с таким же успехом можно перевести аут, офсад, пеналь, форвард и даже слово футбол.
    Ссылка
    vostok
      vostok, 11.10.2020 09:44
    0
    Вот мне интересно, какую оценку мог бы получить Ярмоленко? Проболтался на поле весь первый тайм, столько мячей потерял при единоборствах, что не поддается статистике. Как можно выставить на игру игрока в такой ужасающей неготовности? В то время, когда на банке сидит хотя-бы Марлос. Шева тоже, часто с завихрениями...
    Ссылка
    vostok
      vostok, 11.10.2020 09:37
    -2
    Saar, 11.10.2020 08:37
    Бущан був кращий, недивлячись на помилку. Стільки сейвів!
    А що це таке: "сейвів", шановний Голохвостов? Це слово не переводиться на українську мову?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 11.10.2020 09:34
    +1
    AleksandrF, 11.10.2020 09:23
    Бущан молодец, много раз спасал. Но таких ошибок вратарь сборной не имеет права допускать. Это и есть класс.
    Хочешь сказать, что Касильяс опозорился в финале лиги чемпионов потому что у него проблемы с классом?
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    AleksandrF
    online
      AleksandrF, 11.10.2020 09:23
    +2
    Бущан молодец, много раз спасал. Но таких ошибок вратарь сборной не имеет права допускать. Это и есть класс.
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 11.10.2020 08:37
    +6
    Бущан був кращий, недивлячись на помилку. Стільки сейвів!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 11.10.2020 08:35
    +11
    Если б не тот злополучный гол был бы вообще герой матча. А так неприятный осадок остался, пусть это будет последний ляп у Жоры.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 11.10.2020 08:35
    +11
    Если б не тот злополучный гол был бы вообще герой матча. А так неприятный осадок остался, пусть это будет последний ляп у Жоры.
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 11.10.2020 08:37
    +6
    Бущан був кращий, недивлячись на помилку. Стільки сейвів!
    Ссылка
    AleksandrF
    online
      AleksandrF, 11.10.2020 09:23
    +2
    Бущан молодец, много раз спасал. Но таких ошибок вратарь сборной не имеет права допускать. Это и есть класс.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 11.10.2020 09:34
    +1
    AleksandrF, 11.10.2020 09:23
    Бущан молодец, много раз спасал. Но таких ошибок вратарь сборной не имеет права допускать. Это и есть класс.
    Хочешь сказать, что Касильяс опозорился в финале лиги чемпионов потому что у него проблемы с классом?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 11.10.2020 09:53
    0
    vostok, 11.10.2020 09:37
    А що це таке: "сейвів", шановний Голохвостов? Це слово не переводиться на українську мову?
    Переводиться - м"ячетроща !
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 11.10.2020 09:52
    0
    Касильяс выложил в сеть некоторые свои ляпы. Все ошибаются, даже великие.
    https://streamable.com/x36ei
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 11.10.2020 09:48
    0
    vostok, 11.10.2020 09:37
    А що це таке: "сейвів", шановний Голохвостов? Це слово не переводиться на українську мову?
    Все переводится, но с таким же успехом можно перевести аут, офсад, пеналь, форвард и даже слово футбол.
    Ссылка
    vostok
      vostok, 11.10.2020 09:44
    0
    Вот мне интересно, какую оценку мог бы получить Ярмоленко? Проболтался на поле весь первый тайм, столько мячей потерял при единоборствах, что не поддается статистике. Как можно выставить на игру игрока в такой ужасающей неготовности? В то время, когда на банке сидит хотя-бы Марлос. Шева тоже, часто с завихрениями...
    Ссылка
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