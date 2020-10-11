Бущан получил самую высокую оценку в составе Украины от WhoScored

Сборная Украины уступила Германии (1:2) в матче третьего тура Лиги наций.
По итогам поединка портал WhoScored подготовил оценки футболистам обеих команд. Лучшим в составе сборной Украины стал Георгий Бущан. Украинский вратарь совершил 10 сэйвов и получил 7.2 балла.
А лучшим игроком матча стал Леон Горецка (7.8), который забил один из мячей.
Оценки матча Украина – Германия (1:2) от WhoScored.
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Источник — WhoScored.com
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https://streamable.com/x36ei
https://streamable.com/x36ei
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