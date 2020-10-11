Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Даже намёка нет на комбинационный стиль»

Специалист прокомментировал поражение сборной Украины от Германии

  • 11.10.2020 08:02
  • 706 просмотров
  • 0 комментариев
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Даже намёка нет на комбинационный стиль»
© Facebook. Вячеслав Заховайло

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился впечатлениями от матча сборной Украины против Германии (1:2) в Лиге наций.

«2:1 это не 7:1. Но приходится констатировать факт что сборная полностью разбалансирована. Мне кажется что игроки потеряли веру в себя, да и у тренерского штаба пока просматривается хаос в структуре игры. Кризис идей пока мешает нам. Даже намёка нет на комбинационный стиль анонсированный тренером Шевченко. Связать три передачи сейчас для сборной проблема. Посмотрим чем закончится этот год. Но пока мы не готовы конкурировать с топ командами», - написал Заховайло.

Второй матч Лиги наций сборная Украины проведет 13 октября против Испании.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Facebook

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности