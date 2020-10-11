Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Даже намёка нет на комбинационный стиль»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился впечатлениями от матча сборной Украины против Германии (1:2) в Лиге наций.

«2:1 это не 7:1. Но приходится констатировать факт что сборная полностью разбалансирована. Мне кажется что игроки потеряли веру в себя, да и у тренерского штаба пока просматривается хаос в структуре игры. Кризис идей пока мешает нам. Даже намёка нет на комбинационный стиль анонсированный тренером Шевченко. Связать три передачи сейчас для сборной проблема. Посмотрим чем закончится этот год. Но пока мы не готовы конкурировать с топ командами», - написал Заховайло.

Второй матч Лиги наций сборная Украины проведет 13 октября против Испании.