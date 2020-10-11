Даниил КОНДРАКОВ: «После травмы вышел на поле с положительными эмоциями»

Форвард «Руха» прокомментировал результат спарринга против «Вереса»

  • 11.10.2020 05:18
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Даниил КОНДРАКОВ: «После травмы вышел на поле с положительными эмоциями»
© ФК Рух

Нападающий львовского «Руха» Даниил Кондраков, который в спарринге с «Вересом» дважды расписался в воротах ровенского клуба, проанализировал поединок и поделился своими впечатлениями после игры.

«После травмы и болезни вышел на поле с положительными эмоциями. Забитые голы в любых матчах добавляют уверенности в своих силах. К счастью, залечил травму и начал тренироваться по полной в общей группе. Сейчас пауза в чемпионате, поэтому мы настойчиво готовимся. Имели тяжелые тренировки. В первом тайме у нас было больше сил, поэтому, мы контролировали мяч, прессинговали соперника. После перерыва игра была равной. Мы немного перестроились. «Верес» - это сильная команда. Думаю, они будут претендовать на то, чтобы выйти в этом сезоне в Премьер-Лигу Украины. У них хороший тренер и квалифицированные футболисты».

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Источник — ФК Рух Львов

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